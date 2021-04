Kacin objavil fotografiji s poti: poglejte, kam odhaja

FOTO: Zaslonski Posnetek, Sledilnil. Org

V Slovenijo tudi s kitajskimi in indijskimi cepivi

Vladni cepilni koordinatorje v torek s poti, kamor se je odpravil z letalom bolgarske letalske družbe, visoko nad oblaki oglasil s sporočilom, da je Evropska agencija za zdravila (Ema) objavila stališče o cepivu Janssna. »Pri njem zadošča že en sam odmerek. Ni ovir! Tudi lahko realno računa na vsa 4štiri cepiva, še ta mesec pa na 19 200 odmerkov 'Janssna'. Do konca junija lahko z njim precepimo približno 250 000 prebivalcev,« je zapisal (nelektorirano).Po torkovi poti je Kacin danes ob sončnem vzhodu zopet krenil na poslovno pot z letalom. »Jutro nad Trebnjem na poti v Zagreb in naprej v Frankfurt in ter Bruselj. Čas je za usklajene poglede in korake in skupne napore EU pri soočanju s COVID-19 in njegovimi mutacijami v letih 2022 in 2023. To bo ena ključnih tem predsedovanja že čez dobra dva meseca. Cepiva ...«Države članice EU skušajo do poletja cepiti čim večje število prebivalcev. Doslej smo v Sloveniji prejeli 636.300 odmerkov cepiva proti covidu 19, od tega smo jih uporabili 537.619. Skupaj je bilo s prvim odmerkom cepljenih 382.203, z drugim odmerkom pa 155.416 ljudi.Svetovalna skupina za cepljenje proti covidu 19 zna čelu bo danes obravnavala cepivo Johnson & Johnsona po tistem, ko je Ema sporočila, da je treba krvne strdke opredeliti kot zelo redke stranske učinke tega cepiva, a da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. Posebne omejitve glede uporabe tega cepiva ni pričakovati.Je pa vlada včeraj razširili tudi seznam cepiv proti covidu 19, s katerimi je mogoče vstopiti v Slovenijo brez napotitve v karanteno. Tako je ob cepljenju s cepivi Pfizerja/Biontecha, Moderne, AstraZenece, Johnson & Johnsona in ruske Gameleje (sputnik V) v Slovenijo mogoče vstopiti tudi, če so bile osebe cepljene s cepivi indijskega proizvajalca Serum Institute/AstraZeneca ter kitajskih Sinovac Biotech in Sinopharm.