Cepiva v skladišče, Kacin o spremenjeni dinamiki cepljenja

Koordinator za cepljenje pri vladije v Dnevniku na TV Slovenija povedal, kaj se bo zgodilo s cepivi, ki so na poti v Slovenijo. V sredo bi namreč Slovenija dobila 7 tisoč odmerkov cepiva Johnson & Johnson, ki jih je naročila še preden je prišlo današanje sporočilo iz ZDA, da sta ameriški regulator cepiv in podjetje Johnson & Johnson ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 Evropski uniji taradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju.Kacin je dejal, da je cepivo Janssen že na poti in ga ne morejo zavrniti, bo pa pristalo v karantenskih skladiščih vse dokler se preiskava ne konča in Ema na prižge zelene luči za njegovo ponovno uporabo.Kacin je pojasnil, da so takšne primere že imeli. »To je predvideno v strategiji in upamo, da bo to trajalo čim manj časa. Ko pa se bodo razmere razčistile, bo tudi Evropska agencija za zdravila dala sporočilo in priporočila in takrat bo uporaba cepiva sproščena,« je dejal.Načrt cepljenja se zaradi ustavitve dobave cepiva po njegovih besedah ne bo kaj dosti spremenil, se bo pa spremenila dinamika cepljenja. »Morda bomo začeli kak dan ali kak teden pozneje, odvisno od tega, kdaj bo uporaba cepiva sproščena,« je povedal. Za zdaj sta sicer potrjeni dve pošiljki, poleg omenjene še eno, skupaj naj bi v tem mesecu po besedah Kacina morali dobiti 19.000 odmerkov cepiva.