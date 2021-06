Kacin: »Vsak, ki se še ni cepil, je imel veliko srečo, da se še ni okužil«

Mešanje cepiv? Prvič z AstraZeneco, drugič pa z mRNA?

Evropsko digitalno potrdilo 1. julija

Slovenija si želi, da bi dosegli precepljenost pri covid-19, zato množični pozivi in kampanje, v katerih prepričujejo ljudi, naj se cepijo.Poleg tega je vlada sklenila, da lahko od tega tedna vsak sam izbira cepivo . Mnogi cepilni centri so na široko odprli vrata in sprejemajo tudi nenaročene paciente. »Ukrepi, ki so bili včeraj sprejeti, so bili sprejeti za pospešitev cepljenja. Da se cepljenjePotrebna je precepljenost 60-70 odstotkov, ki bi nudila dolgotrajno zaščito,« je dejala na novinarski konferenci epidemiologinja z območne enote NIJZ v KranjuDodala je, da je cepiva na voljo dovolj.Kako bomo živeli naprej, pa je odvisno od nas. Kako bomo spoštovali priporočila in navodila. Ob tem pa še dodala, da obstaja veliko tveganje, če bi ukrepe prehitro opustili. »Kmalu bomo verjetno zeleni, trend upadanja je dober. V kolikor bi prehitro sproščali, se lahko trend obrne. Med nami so še vedno okužene osebe.«Nacionalni koordinator za kampanjo cepljenja proti covidu-19pa je dejal: »Osnovni cilj strategije je bil in ostaja, zmanjšati umrljivost, zmanjšati težji potek bolezni in razbremeniti zdravstveni sistem ter okrepiti gospodarstvo.«Mobilne enote bodo izvajale cepljenje na različnih in zanimivejših lokacijah. »Kaže se precejšnje necepljenje oseb starejših od 50 let, pa tudi starejših od 75 let, ki bi lahko ob morebitnem novem izbruhu koronavirusne bolezni, polnili bolnišnice,« je dejal Kacin, zato bodo mobilne enote tudi cepile na domu, tiste, ki so gibalno ovirani. NIJZ lahko v enem dnevu dostavi cepiva na lokacijo po Sloveniji.Kacin je poudaril, da mora ponudnik zdravstvenih storitev takoj in brezplačno ponuditi potrdilo o cepljenju.Bodo tisti, ki so bili cepljeni prvič z AstraZeneco, drugič cepljeni s cepivom mRNA, tako kot so to odločili v Italiji? »Vlada je zadolžila NIJZ, naj dobi od svetovalnih skupin, da dobi stališča, ali je prakso cepljenja treba spremeniti.«Poudaril je tudi, da sta življenjska doba cepiva in doba hranjenja cepiva, sta tista pogoja, ki bosta pomembna pri odločanju katera cepiva naročiti za prihodnja leta. »Cepiva, ki smo si jih izposodili na Madžarskem, so cepiva štirih različnih serij in uporabljajo se najprej tista, ki imajo najbližji potek roka uporabe. NIJZ zelo natančno spremlja stanje zalog in roke. Nevarnost, da bi bilo cepivo pretečeno, ne obstaja.«»Vsak, ki se še ni cepil, je imel veliko srečo, da se še ni okužil. Zadnji trenutek je, da se cepi, delta verzija je na pohodu,« je dejal Kacin. Precepljenost s prvim odmerkom je presegla 46 odstotkov odraslega prebivalstva, če pa upoštevamo tiste, ki so že preboleli, je 56-odstotkov prebivalstva imunega.Povedal je tudi, da nekateri proizvajalci testirajo varnost cepiva za otroke med 6 in 12. let.Zadnji preizkus verifikacije evropskega digitalnega potrdila je bila uspešna, implementacija lahko steče. Tudi na mejah je policija že opremljena za skeniranje digitalnih QR kod. Spomnimo, da je zaveza držav, da to uspešno sprovedejo do 1. julija.