Kacin napovedal podaljšanje karantene po prihodu s Hrvaške

Po Kacinovih besedah bo vlada v jesen podaljšala vse doslej veljavne ukrepe, vključno s karanteno za tiste, ki prihajajo iz Hrvaške.



Jeseni in pozimi več testiranja



Kacin: Poskušamo prestreči še zadnje viruse med mladino

Jesen bo drugačna od poletja, vlada pričakuje, da bo med obolelimi za covidom-19 več starejših, je ob robu posveta na Brdu pri Kranju povedal vladni govorec za covid-19. Kot je zagotovil, so zdaj postopki, po katerih se bodo polnile bolnišnice, in ravnanje v primeru okužbe v domovih za starejši usklajeni veliko bolje kot doslej.Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju več ur posvetovali s svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje ter ostalimi pristojnimi ministri. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je po srečanju pojasnil, da so ministri predstavili doseženo stanje pripravljenosti, ocenili, kaj nas lahko doleti in pregledali zaloge zaščitnih sredstev.Določili so prihodnje prioritete, za nujne primere bo po besedah Kacina na voljo tudi proračunska rezerva. Do druge polovice septembra morajo po njegovih besedah pripraviti vse potrebno, da jesenski hlad in zimski mraz ne bi presenetila nikogar, da bodo pripravljeni na morebiten vnos virusa v katerega od domov starejših občanov in da bodo najbolj ogrožene skupine lahko v bolnišnicah ustrezno oskrbeli.Ker bo v hladnejših mesecih po pričakovanjih med obolelimi več starejših, bo tudi obremenitev bolnišnic po njegovih napovedih večja. V ta namen so že uskladili sistem, kako se bodo polnile bolnišnice, kako bodo pomagali posameznim domovom starejših ter postopek vzpostavitve sivih in rdečih con v domovih. »Vse to je zdaj dogovorjeno veliko bolje, kot je bilo pred tem. Upamo, da bo morebitnih zastojev ali nesporazumov manj,« je povedal.Še vedno so sicer po njegovih besedah posamezni domovi, v katerih je volje za sodelovanje manj, kot bi si to vlada želela. »Zato so pristojni ministri pred velikim izzivom, kako zagotoviti enak standard za vse,« je opomnil Kacin.Pripraviti se je treba tudi na povečan obseg testiranja, je poudaril Kacin. Zato bodo potrebovali več laboratorijskih kapacitet, treba je biti pripravljen tudi na vnos virusa v takšen laboratorij. »Skratka, potrebujemo več rezervnih sistemov, da se nam ne zgodi nobeno ozko grlo in da bomo vedno v stanju v realnem času opraviti testiranje in pripraviti rezultate testov,« je dejal.Vlada pričakuje polno sodelovanje tako vodstvenih kadrov v zdravstvu kot tudi strokovnjakov, posameznih zdravnikov, specialistov in podpornega osebja, je povedal Kacin.Na vprašanje glede precejšnjega števila izjem pri dopustnosti potovanja na Hrvaško je Kacin odgovoril, da je ozaveščenost ljudi po njegovi oceni vse večja, struktura trenutnih turistov iz Slovenije na Hrvaškem Kacin pa drugačna. »Starejše generacije so veliko bolj odgovorne do sebe, ker se zavedajo, da so to ogrožene kategorije, zato je nevarnost okužbe bistveno manjša,« je dejal.Kacin je še potrdil, da skušajo pred začetkom pouka prihodnji torek prestreči še zadnje viruse, ki se širijo morda med šolsko mladino v teh zadnjih dneh. »Hkrati pa seveda opozarjamo vse učitelje in profesorje, naj bodo pozorni na svoje zdravstveno stanje in o težavah ne govorijo samo s svojimi zdravniki, temveč tudi s svojimi ravnatelji, da bi lahko resnično vsi razredi na začetku začeli čim bolj uspešno,« je dodal. Podrobnejšo usmeritev ministrstva bo sicer v četrtek predstavila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.