Kacin namignil: Maske bomo nosili tudi na tržnico

Bojana Beović. FOTO: Jure Eržen/Delo

V šolah (za zdaj) brez sprememb

Strokovne skupina je ob vse slabši epidemiološki sliki vladi predlagala ukrepe za ustavitev širjenja virusa sars-cov-2. Vlada naj bi o predlogih odločala v četrtek.Preberite tudi:Vodja strokovne skupineje za POP TV povedala, da so vladi predlagali spodbujanje ljudi k upoštevanju ukrepov, na drugi strani a dosleden nadzor nad uvajanjem ukrepov. »Omejiti je treba nekatere situacije, kjer pogosto prihaja do širjenja virusa. Predvsem smo razmišljali v smeri omejitve zbiranja ljudi, nekaj se jih nanaša na gostinske lokale. Gre za ukrepe, ki naj bi učinkovito zajezili širjenje virusa, po drugi strani pa ne preveč mejili naša življenja,« je povedala in potrdila, da so predlagali omejitev delovanja lokalov ter omejitev zbiranja na deset ljudi. Omenila je, da se bo vlada morda odločila celo za manjšo številko.Uradni govorec vlade za covid-19je za Odmeve na TVS Slovenija razkril, da je strokovna skupina pripravila kar nekaj ukrepov, da pa je v ospredju prilagajanje bolnišnic, da bi lahko sprejele in oskrbele večje število pacientov, saj naj bi v prihodnjih dneh naraščalo število ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje in intenzivno nego.Kacin je zanikal, da razmišljajo o spremembah modela v šolah, kjer poteka pouk pa planu B. »Šolam gre zelo dobro, trenutno manjka manj kot procent učencev in učiteljev, ki so v karanteni. Šola bo še naprej delovala, kot smo si zamislili. Če pa bi se epidemiološka slika močno poslabšala, bi bilo potrebno razmisliti tudi o delnih prilagoditvah, a smo še daleč od tega,« je zatrdil. Dodal je, da trenutno bolj razmišljajo o tem, kako zajeziti širjenje virusa, da bi se več delalo od doma, vsaj kak dan na teden, na drugi strani pa o tem, da bi za zaposlene poskrbeli z merjenj temperature. Omenil je tudi nošenje mask: »Jeseni mislim da bo napočil čas, ko bo treba z masko tudi na tržnico.« konkretne rešitve bodo pripravila posamezna ministrstva v nadaljevanju. V četrtek bo vlada dorekla časovnico, kdaj pridejo kateri ukrepi na vrsto; če bo treba skrajšati delovni čas restavracij, le bo treba zmanjšati število, ki lahko sedijo za eno mizo …Kacin je dodal, da danes število okuženih še ni doseglo včerajšnjega rekorda, ko je bilo kar 123 novo odkritih okužb (ob 3-123 opravljenih testih) in da upa, da bo manj kot sto okužb.