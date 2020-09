Kacin sporočil nove izjeme pri prehajanju meje (VIDEO)

Nove izjeme pri prehajanju meje

Vlada je na podlagi priporočil Strokovne svetovalne skupine za covid na ministrstvu za zdravje razpravljala o načrtu ukrepov za ukrepanje v povezavi z drugim valom COVID-19. Načrt je bil sprejet in ga bo vlada predstavila v naslednjih dnevih.



Osnovnošolci in dijaki v razredih kmalu brez mask

Slovenija je danes presegla nov mejnik v številu okuženih. V torek so ob sicer nerekordnih 3391 testih potrdili rekordne 203 okužbe z novim koronavirusom. Ena oseba je umrla. O aktualnem stanju glede širjenja novega koronavirusa in spremembah ukrepov je spregovoril vladni govorec»Jesenski val okužb je drugačen, testiramo več in več okužb odkrijemo. Trenutna incidenca je presegla 80 okužb na 100.000 prebivalcev v dveh tednih. Povečuje se število bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. To zdravstveno stroko skrbi,« je povedal Kacin in državljanom svetoval, naj poskušamo čim bolj omejiti obiske trgovin in druženja: »Poskusimo naše socialno življenje, odhode v trgovine in trgovska središča ter obiske mest, kjer se zbira večje število ljudi, čim bolj omejiti. Zaradi sebe, zaradi svojih, sodelavcev, zaradi njih in vseh nas.Vlada je danes sprejela odlok, da se testi iz drugih držav EU, ki niso ki niso starejši od 48 ur obravnavajo kot veljavni. Oseba, ki mejo prehaja zaradi stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača v 72 urah, za vstop v državo ne bo potrebovala testa. Prav tako osebe mlajše od 14 let, ki prehajajo mejo skupaj z ožjimi družinskim članom, ki je predložil negativni test, testov ob vstopu v državo ne bodo potrebovali.»Tako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav, če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, uveljavljale izjemo, ko se jim dovoli vstop brez karantene in negativnega testa. Priznavajo se tudi testi, ki so bili opravljeni v tretjih državah pri institucijah, ki sta jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne,« je dejal Kacin.Svetovalna skupina za covid 19 je preučila epidemiološke razmere in še vedno predlaga upoštevanje veljavnih ukrepov – z manjšo izjemo. »Otroci, ki so znotraj mehurčka, v svojem matičnem razredu, med poukom v osnovni in srednji šoli ne potrebujejo maske ,« je danes povedala državna sekretarka. Maske bodo še naprej nujne na hodnikih, med uporabo javnega prevoza in v množicah. Še vedno priporoča vzdrževanje razdalje in pravi, da so maske učinkovite.