Kacin jasen: To je tako kot nekontroliran spolni odnos

Zadnje tedne naj bi bile velik vir okužb zabave v nočnih klubih in tudi zasebne zabave, posebno skrb za starše, katerih otroci so zaključili srednješolsko izobraževanje, pa pomenijo maturantski izleti. Ti se v tem času izvajajo, mnogi so jih že vplačali, ob vse slabšem epidemiološkem stanju v nekaterih državah pa sedaj mnoge starše skrbi, kako naj ukrepajo.



Na vladni tiskovni konferenci o novem koronavirusu je na takšno vprašanje odgovoril predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel: »Velika združevanja ljudi so problem. Izleti, na katerih se lahko upoštevajo ukrepi, ki onemogočajo in omejujejo širjenje virusa, so možni. Druge vrste izletov pa so tveganje. To tveganje mora oseba razumeti, preden se odloči, da svojega otroka pošlje na tako pot. Seveda mora tudi oceniti, kam gre; če je to v državo, kjer ne veljajo isti ukrepi kot pri nas. Jaz bi kot starš preveril, ali bo šla moja hčerka v okolje, ki je vsaj enako varno, kot je Slovenija. Vsak starš ima odgovornost, da se odloči, ali je to tveganje sprejemljivo; v primerih, ko je to 300 oseb, ki se bodo nekontrolirano združevale z različnih koncev sveta, npr. na nekem otoku, je to tveganje pogojno visoko.« Kako se obnašati po vrnitvi domov Ali po vrnitvi v Slovenijo otrokom, ki se vračajo z maturantskega izleta, Fafangel priporoča samoizolacijo ali testiranje? Testiranja ne, ker to nič ne prinese, razen še večjega stresa za sistem, saj si lahko ob vrnitvi negativen, čez dve uri pa že pozitiven. Vsakdo bi po vrnitvi domov moral delovati, kot da je potencialno kužen, »toliko bolj, če se vrne iz okoliščine, kjer je bilo tveganje višje; da se izogne vsem stikom z ranljivimi skupinami, da ne gre na obiske k starim staršem, tudi če jih ima doma in ne v DSO. Vsekakor pa še 14 dni spremljamo zdravstveno stanje in ob prvih simptomov gremo na testiranje.« »To je najbolj tvegano početje« Svoje pa je povedal tudi vladni govornik za covid 19 Jelko Kacin: »Potovanje na otok samo zato, da tam žuriraš, je v tem trenutku najbolj tvegano početje. To lahko primerjamo z nekontroliranimi spolnimi odnosi pred leti, ko je bilo rečeno, da smo se morali naučiti nekih novih tehnik, ko je izbruhnil aids.« To je enostavno neodgovorno, je dejal Kacin in dodal, da je to priložnost, da se generacije pogovarjajo med seboj (pubertetniki, maturanti in njihovi starši), je trenutek za razpravo, kaj to pomeni za družino, iz katere prihajajo taki potniki na zabave na otoke.