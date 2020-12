Kacin in ministra pred kamere, komentirali bodo stanje v državi (VIDEO)

V sredo je bilo z metodo PCR in hitrim testiranjem skupno opravljeno 10.593 testov. Od tega je bilo 2129 testov pozitivnih. Delež okuženih je 20,1 odstotka . Spremenjena metoda testiranja in enačenje obeh testov sta prinesla občutno zmanjšanje deleža pozitivnih testov.Kaj je novega in kakšno je danes epidemiološko stanje v državi, bodo ob 15. uri, ko je napovedana vladna novinarska konferenca, pojasnjevali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, minister za infrastrukturo, izredni profesorz oddelka za psihologijo filozofske fakultete inV sredo je bilo bolnišnicah 1226 oseb (dan prej 1261), 204 na intenzivnem zdravljenju (dan prej 207). Umrlo je 36 oseb.