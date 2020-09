V sredo so v Sloveniji nas opravili 1653 testiranj in potrdili 53 novih okužb z novim koronavirusom , je na twitterju sporočila vlada. Hospitaliziranih je 26 ljudi, štiri osebe pa so na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili tri osebe, nihče z novim koronavirusom pa ni umrl.

Vlada je na redni seji razpravljala o epidemioloških razmerah, kamro sta prišla tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjein vodja svetovalne skupine ministrstva za zdravje za covid-19. Vladni govorecje pred sejo dejal, da se epidemiološke razmere slabšajo pri vseh sosedih in je realno pričakovati, da bodo vsi veljavni ukrepi in priporočila ostali. Ali bo morda določen še kakšen nov ukrep, pa je stvar časa in dogovora.Na novinarki konferenci sodelujejo minister za okolje in prostor, predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljanain vladni govorec Jelko Kacin.