K Slaku in Pavčku po blagoslov

Tradicija je tradicija, prav je, da se spoštuje in neguje. Tako nekako razmišljajo tudi v Mirni Peči in Trebnjem, kjer so moči združili mirnopeški župnik Janez Rihtaršič, zveze moto klubov iz Slovenije ter Moto klub AMD Trebnje. Na velikonočni ponedeljek je potekal že 23. vseslovenski blagoslov motorjev, motoristov in motoristk. V deželi cvička, Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Mirno, še bolj duhovno Spet so poskrbeli za spletni prenos. FOTOGRAFIJE: Drago Perko Navada blagoslova ima dolgo brado. Legenda pravi, da je idejni oče te navade duhovnik Janez Šimenc, ki je služboval ravno v Mi...