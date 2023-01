K rojstni hiši Antona Trstenjaka

V spomin na profesorja, teologa, psihologa, antropologa, strokovnjaka za barve, akademika in častnega občana Gornje Radgone, dr. Antona Trstenjaka, sta Planinsko društvo Gornja Radgona in OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, v sodelovanju s turističnimi društvi (TD) Negova-Spodnji Ivanjci in Majolka, že 16. organizirala spominski pohod do akademikove rojstne hiše.

Po dveh letih premora se je v sončnem vremenu nad 200 pohodnikov iz vse Slovenije odpravilo proti Rodmošcem iz dveh smeri, iz Aleje velikih v Gornji Radgoni, kjer je tudi Trstenjakovo spominsko znamenje, ter izpred osnovne šole v Negovi, ki jo je obiskoval sam in nosi njegovo ime. Poti so jih vodile po vinorodnih gričih do hiše, kjer se je rodil na včerajšnji dan pred 117 leti.

Na krajši spominski slovesnosti je bila slavnostna govornica Urška Tuš Mauko, županja občine Gornje Radgone, ki se je prav tako udeležila pohoda. Zbranim so spregovorili še Tonček Mlinarič, predsednik Planinskega društva Gornja Radgona, Zdenko Bratuša, predsednik TD Negova-Spodnji Ivanci, in Matej Kraner, ravnatelj OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Učenci slednje so tudi pripravili krajši kulturni program, svečanost pa je povezovala mag. Slavica Trstenjak.