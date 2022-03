K nam v maškare celo iz Slovaške

Na pustno nedeljo je Kulturno-turistično društvo Vaneča v občini Puconci z maskami odganjalo zimo. Maškare so obiskale vsako domačijo na Vaneči, povsod so jih sprejeli z odprtimi rokami. Predsednica društva Milena Kuhar je nadvse vesela, saj so pustni običaj sprejeli tudi mladi. Tako se jih je letos zbralo več kot trideset. Marsikje jih pričakajo s sveže ocvrtimi krofi, toplim čajem, vedno in povsod pa z nasmehom.

Volk in Rdeča kapica

Milena Kuhar dodaja: »Nič ni lepšega, noben trud za organizacijo ni prevelik, ko vidiš ljudi, ki nas sprejemajo odprtih rok in nasmejanih lic. Pred leti smo tožili, da se nam ne pridružijo na novo priseljeni, tokrat pa je drugače. Naša tradicija je navdušila tudi sorodnike krajanke Katarine, saj so iz slovaških Košic prišli samo zaradi tega, da se udeležijo običaja. Če se pohecam, bi lahko rekla, da imamo že mednarodno udeležbo.«

V pustni povorki so bili metuljčki, čebelice, pikapolonice, krave in volkovi, princese, Indijanci in kavbojci, Arabci, črnci, žandarji, lopovi ali princeske … Pisana, vesela, poskočna in razigrana druščina bo prav gotovo pregnala veter in mraz ter široko odprla vrata pomladi.