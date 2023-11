Jutro postreglo s prvim snegom do nižin (FOTO)

Ponekod po Sloveniji je jutro postreglo s prvim snegom do nižin. Tako je na Koroškem, kjer je sneg nekoliko pobelil pokrajino, pa čeprav ga je le za vzorec. O centimetrski snežni odeji poročajo tudi z opazovalnih postaj Arsa iz Rateč, o petcentimetrski pa z Vojskega. Nekoliko več ga je ponoči zapadlo v višjih legah.

Prinesla ga je vremenska fronta, ki je že prešla Slovenijo, druga jo bo predvidoma zvečer. Nad naše kraje v višinah od severozahoda doteka vse hladnejši zrak.

Na portalu Neurje.si več snega napovedujejo od četrtka naprej, vendar tudi takrat bolj v višjih legah: »V noči na soboto nas bo od severa v višinah dosegel hladnejši zrak. Zaradi prisotnosti ciklona bo od četrtka naprej nestanovitno s padavinami – dež po nižinah in obilno sneženje v višjih legah. Sneg lahko pobeli tudi nekatere alpske doline.«

Snežna odeja je tanka, za zimske radosti je je premalo. FOTO: T. B.

Sicer pa bo danes popoldan dež ponehal. Popoldne ali zvečer bodo posamezne plohe. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj ponekod megleno.

Danes dopoldne bodo padavine od zahoda povsod ponehale in oblačnost se bo trgala. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna manjša ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, ob morju in na Goriškem okoli 10 °C.

Ponoči bo sprva še oblačno, proti jutru se bo jasnilo. Na Notranjskem in jugovzhodu lahko rahlo rosi ali dežuje. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, na Štajerskem in Prekmurju pa severozahodnik. Ponekod po nižinah bo proti jutru lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do 0, ob morju okoli 3 °C.

Jutri bo pretežno jasno.