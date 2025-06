Jutri v času popoldanske prometne konice v Ljubljani zapore cest, preverite kje in kdaj

Jutri se začenja kolesarska Dirka po Sloveniji, ki bo vplivala tudi na prebivalce Ljubljane oziroma tiste, ki se v prestolnico vozijo na delo. »Dirka po Sloveniji se bo začela z izjemno etapo med Piranom in Škofljico, pred ciljem pa bo celotna karavana dirke vozila tudi skozi prestolnico. Ker je časovni potek dirke prilagojen televizijskemu prenosu, se bo vožnja skozi Ljubljano zgodila v času popoldanske prometne konice, zato organizatorji v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pozivamo k upoštevanju navodil policije in strpnosti,« so zapisali organizatorji.

Jutri bo dirka potekala na trasi Tržaška cesta–Aškerčeva cesta–Črna vas, žal ravno v času popoldanske prometne konice. »V organizacijskem odboru dirke se zavedamo, da bo to povzročilo določene zastoje v Ljubljani, zato vse udeležence v prometu pozivamo k strpnosti in doslednemu spoštovanju navodil policije,« sporočajo organizatorji.

V času prihoda karavane kolesarjev in spremljevalnih vozil bo potekala popolna mobilna zapora, ki jo bo izvajala slovenska policija. Zapora bo na posameznem odseku predvidoma trajala do največ 15 minut, seveda pa se lahko v primeru razpotegnjene skupine kolesarjev čas zapore tudi podaljša. Vse ceste se bodo ponovno odprle takoj po prehodu zadnjih spremljevalnih vozil. Predvideni prihod kolesarjev na Tržaško cesto bo med 14.55 in 15.22, prihod na Aškerčevo cesto med 14.59 in 15.27, prihod v Črno vas pa med 15.05 in 15.33.