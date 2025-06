Jutri do 36 stopinj, ob neobičajnih težavah se posvetujte z zdravnikom

Danes bo sončno, predvsem v vzhodnih krajih bo občasno nekaj več oblačnosti, klub temu se bodo po napovedih meteorologov temperature gibale okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bo živo srebro poskočilo tudi do do 34 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 17 do 21, najvišje dnevne pa od 32 do 34, na Goriškem, do 36 stopinj Celzija.

V obdobju visokih temperatur na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujejo omejitev telesne aktivnosti na jutranje in večerne ure, pitje dovolj tekočine, uživanje lažje hrane v manjših obrokih in zadrževanje v senci ali hladnejših prostorih. Pozivajo tudi, da smo pozorni na tiste, ki so zaradi vročine bolj ogroženi in jim pomagamo.

Posvetujte se z zdravnikom

Daljša izpostavljenost vročini lahko povzroči dehidracijo, kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, kratkotrajno izgubo zavesti, vročinsko kap in poslabšanje obstoječih bolezni. Na NIJZ priporočajo, da se z zdravnikom posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

V času med 10. in 17. uro, ko je sonce najmočnejše, se moramo zadrževati v senci. Pred soncem se lahko zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo ter s sončno kremo za zaščito pred UVA in UVB žarki. Vrednost zaščitnega faktorja sončne kreme naj bo najmanj 30, svetujejo.