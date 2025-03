Jutri bomo premaknili uro naprej: a poglejte, kaj je Golobova vlada sporočila državljanom!?

Urine kazalce bomo v nedeljo ob 2. uri premaknili za eno uro naprej. Premik na poletni čas nam bo zopet prinesel uro manj spanja. Na zimski čas se bomo vrnili zadnjo nedeljo v oktobru. V EU bomo uro premikali vsaj še naslednjih nekaj let, saj je Evropska komisija v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026. V Sloveniji smo začeli uro premikati leta 1983. Da vsako zadnjo nedeljo v oktobru uro premaknemo za eno uro nazaj in vsako zadnjo nedeljo v marcu za eno uro naprej, smo dokončno določili leta 2006.

Medtem pa so na uradnem Facebook kanalu naše vlade objavili, da bo dobo v nedeljo ob 3. uri premaknili za eno uro naprej. »V noči na nedeljo bomo ob 3. uri zjutraj ponovno prestavili uro. Tokrat na poletni čas. Kazalce bomo premaknili za eno uro naprej, s tem pa si nočni počitek skrajšali za eno uro,« so še sporočili državljanom.

FOTO: Facebook

»Tole je pa prav simbol te vlade: še pri objektivno preverljivih dejstvih oni objavijo napačno informacijo,« pa jim o lapsusu svetujejo komentatorji.