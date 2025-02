Jutra končno bolj zimska, si lahko obetamo tudi kaj snega? Branko Gregorčič odgovarja ...

Letošnji januar se bo v zgodovino zapisal kot eden najtoplejših v zadnjih letih, od dolgoletnega povprečja je odstopal kar za tri stopinje Celzija, kar je presenetilo celo strokovnjake, ki so sicer napovedovali, da bo prvi mesec letošnjega leta toplejši od preteklih januarjev, a so menili, da bo odstopal za stopinjo do dve.

Z nastopom februarja pa nas je, kot kaže, le dosegla malo bolj prava zima, vsaj kar se temperatur tiče. Že od začetka tedna se večji del Slovenije prebuja v hladnejša jutra, v Ljubljani so temperature približno tri do štiri stopinje pod lediščem, v Novem mestu, Celju, Mariboru in Kranju še stopinjo do dve nižje, v alpskih dolinah še nižje. V Postojni in seveda v zahodnem delu države pa se te dni ob jutrih živo srebro običajno ustavi okrog ledišča.

Večinoma suho bo

Čez dan nas nato razvaja sonce, ob pomoči njegovih žarkov se tudi ozračje segreje in v zatišnih legah ter na Primorskem preseže deset stopinj Celzija. Kako pa bo ob koncu tedna, nas bodo tudi takrat razveseljevali jasno nebo in sončni žarki?

»Ob koncu tedna nas bo od zahoda dosegel vpliv ciklonskega območja, ki bo nastalo nad zahodnim delom Sredozemlja, padavine pa bo prinašalo predvsem jugovzhodnemu delu Francije in pa severni polovici Italije. Nekaj kapelj dežja lahko v soboto popoldne in v noči na nedeljo pričakujemo tudi na skrajnem zahodu Slovenije, a količina padavin bo predvidoma res majhna. V gorah bo lahko nekaj cm snega zapadlo le nad nadmorsko višino okoli 1500 m,« pravi meteorolog Branko Gregorčič, ki pa tudi za naslednji teden napoveduje večinoma suho vreme, jutranje temperature bodo še vedno nekaj stopinj pod ničlo, popoldanske okrog pet stopinj Celzija, na Primorskem bo seveda topleje.

Kaj pa med počitnicami?

Ker se del Slovenije že pripravlja na prve šolske počitnice v tem koledarskem letu, nas je zanimalo tudi, če je morda že mogoče napovedati, ali bodo šolarji takrat deležni kakšne snežinke tudi po nižinah, ali bodo lahko proste dni uživali na soncu? »Za obdobje po 15. februarju še ni zanesljivih napovedi, a za zdaj nič ne kaže na kakšno bistveno spremembo,« pravi Gregorčič.