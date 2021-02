Jurša presenetil po sestanku z Janšo, oglasil se je Erjavec

Ekstremna opozicija ne bodo

Erjavec: Janša je umaknil ultimat

Napovedal ustavno presojo

Erjavec: Janša nima poslancev Desusa v koaliciji

Vodja poslancev Desusaje potrdil, da se je pogovarjal s premierjemin ga seznanil s stališči stranke upokojencev o podpori konstruktivni nezaupnici. Povedal mu je, da Desus v nobenem primeru ne namerava biti ekstremna opozicija. To Janša po Jurševih besedah razume.O položaju ministra za kmetijstvo iz vrst Desusase z Janšo po Jurševih navedbah nista pogovarjala. Prav tako se nista pogovarjala o tem, ali s tem čakajo na izid konstruktivne nezaupnice.Na vprašanje, ali je vendarle tako moč razumeti sosledje dogodkov, torej da bi Janša z odločitvijo glede Desusa v vladi počakal na glasovanje o konstruktivni nezaupnici, pa je Jurša odgovoril slikovito: »Nič ne bo narobe, če boste razumeli tako, kot mislite.« »Predvsem vam moram povedati, da je Janša prijeten sogovornik,« je dodal.Janša je namreč v petek dejal, da do današnjega srečanja koalicije, ki bo pozneje popoldne, pričakuje odgovor poslancev Desusa, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija brez kadrovskega razreza v vladi. Če vlade ne podpirajo, bo poleg zdravstvenega resorja odprt tudi kmetijski, ki ga zdaj vodi Podgoršek, je v petek povedal Janša.Iz Desusa medtem tudi po torkovem sestanku poslanske skupine in vodstva stranke, po katerem je prvak strankesporočil, da poslanci podpirajo konstruktivno nezaupnico, prihajajo različna neuradna sporočila o stališčih posameznih poslancev. Jurša je sicer že v torek napovedal, da se bodo v primeru neuspeha nezaupnice pogovarjali o tem, v kakšni funkciji bo njihova poslanska skupina, ki je sam v ekstremni opoziciji ne vidi.Desus tudi sicer v državnem zboru po odhodu iz koalicije podpira večino vladnih predlogov zakonov. Prav tako neuradno naj ne bi bilo pričakovati, da bi podprli interpelacije ministrov, ki se obetajo.Tako kaže, da se bo položaj Desusa izkristaliziral po glasovanju o konstruktivni nezaupnici, ki jo stranke KUL s kandidatom za predsednika vlade Erjavcem nameravajo vložiti v sredo prihodnji teden z 10 podpisi poslancev.Erjavec je po srečanju s predsedniki strank KUL-a izrazil prepričanje, da jo bodo podprli tudi štirje poslanci Desusa, ki po njegovih ocenah niti v primeru neuspeha nezaupnice ne bodo del Janševe koalicije. Erjavec je pričakoval, da bo Janša danes to ugotovil. Erjavec je spomnil na dvome, ki se pojavljajo v javnosti, ali bodo vsi štirje poslanci DeSUS podprli nezaupnico. A kot je dejal, so bila na torkovem sestanku poslancev Desusa in vodstva stranke »ta zagotovila dana«. »Da je temu tako, vidimo tudi po tem, da je predsednik vlade Janez Janša umaknil svoj ultimat. Pričakoval sem, da se bo danes preštel in ugotovil, da nima štirih glasov poslancev Desusa, in uresničil, kar je napovedal - vložil predlog za imenovanje dveh novih ministrov,« je dejal Erjavec.Po Erjavčevih besedah bodo stranke, ki podpirajo nezaupnico vladi, prispevale po dva poslanska podpisa pod predlog. Spomnil je, da je po prvi vložitvi konstruktivne nezaupnice soglasje h kandidaturi za predsednika vlade umaknil, ker da nekateri podpisniki iz epidemioloških razlogov ne bi mogli glasovati v DZ. Upa, da bodo to pot lahko vsi sodelovali. A tudi če ne bi mogli, ne bi želel ponovnega umika soglasja, saj da bi bilo videti neresno. Po njegovih ocenah pa bo zaradi neenakovrednega položaja poslancev potrebna ustavna presoja.Spremembe poslovnika DZ, ki bi omogočale tajno glasovanje na daljavo, so sicer stranke KUL vložile, a za zdaj kaže, da potrebne večine za sprejem sprememb ni.Janševa vlada je po ocenah Erjavca očitno manjšinska in je premier zato »glede na torkov dogovor vodstva in poslancev Desusa stopil ne le en korak nazaj, ampak verjetno dva«.Glasovanja v DZ sicer kažejo, da Desus tudi po odhodu iz koalicije za zdaj podpira vladne predloge, med drugim so poslanci Desusa podprli osmi protikoronski zakon. A Erjavec pravi, da bo ključno glasovanje o konstruktivni nezaupnici, do takrat pa se poslanci odločajo glede na to, kaj prinaša določen zakon.Spomnil je tudi na napoved Jurše, da poslanci Desusa tudi v primeru neuspeha nezaupnice ne bodo radikalna opozicija. »Nima pa smisla, da predsednik vlade čaka na odločitev o konstruktivni nezaupnici in potem šteje, koliko poslancev Desusa ima v svoji koaliciji. Ta številka bo ostala nič, kot je danes,« je prepričan Erjavec. Verjame sicer, da bo nezaupnica uspela.Položaj ministra za kmetijstvo Podgorška je po Erjavčevih besedah sicer Janševa odločitev. Ugotavlja pa, da se mu je »zelo mudilo, ko je šlo za ministra za zdravje, zanimivo pa je, da nima zadrege, ko gre za ministra za kmetijstvo«.