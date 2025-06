Jurjevanje slavi 61 let: največji folklorni festival znova združuje Belo krajino

Jurjevanje, največji in najstarejši folklorni festival v Sloveniji, ki vsako leto junija poteka v Črnomlju, letos slavi že 61 let. Od leta 1964 do danes je odpadel samo enkrat – v covidnem letu 2020.

Prireditev, ki se je že davno močno zasidrala v srca Belokranjcev, se je ves čas programsko in vsebinsko širila in bogatila. Vsako leto se predstavi večina belokranjskih folklornih skupin, pa tamburaške skupine, ljudske pevke, tematike s področja dediščine, že vrsto let sodelujejo tudi folklorne skupine iz ostale Slovenije in tujine, letos bodo med drugim nastopile folklorne skupine iz ZDA, Paragvaja in Singapurja.

Jurjevanje bo med 18. in 22. junijem.

Festival, ki je velik finančni in organizacijski zalogaj, traja pet dni in velja za osrednjo turistično in zabavno prireditev v tem delu Slovenije, rdeča nit pa seveda ostaja ohranjanje folklorne dediščine, pristne kulinarike in rokodelstva. Kot pravi Dubravko Čengija, predsednik Organizacijskega odbora za Jurjevanje, Jurjevanje v Beli krajini ni le prireditev.

»Je pomemben del naše kulturne dediščine. Naš cilj je ohranjati in promovirati slovensko folkloro ter obenem odpirati vrata mednarodnemu sodelovanju. Ustvarili smo dogodek, ki združuje ljudi različnih starosti in ozadij. Letošnji festival bo še posebno bogat in raznolik, saj smo povabili skupine iz različnih držav, ki bodo obogatile naše praznovanje.«

Predstavijo se folklorne skupine iz Bele krajine, preostale Slovenije in celo tujine.

Tudi mladi zainteresirani

Vzpodbudno je, da tudi med mladimi prevladuje izjemno zanimanje za ohranjanje ljudskih običajev. Na belokranjskih osnovnih šolah in celo v vrtcih se ukvarjajo s folkloro, igrajo se tamburice, v ljudskem petju odmevajo čisti glasovi mladih fantov in deklet. Za prihodnost folklore se ni bati, že generacije se prenaša iz roda v rod, vedno živa v srcih ljudi med Gorjanci in Kolpo.

Pomeni dom, stik s koreninami, identiteto. Glas tamburice tukaj seže globoko v dušo, vzbuja močna čustva. Tamburaški orkester Dobréč, ki se bo s koncertom predstavil tudi v okviru jurjevanjskega programa, je pot do današnje mednarodne slave in enega najboljših orkestrov na svetu začel pred dobrimi tridesetimi leti v Beli krajini, na OŠ Dragatuš.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je ponosen, da gostijo tako pomemben festival, ki ohranja kulturno dediščino in spodbuja turizem.

Izjemen pomen za lokalce

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj, ki je generalni pokrovitelj festivala, poudarja, da ima ta festival izjemen pomen za občino in njene prebivalce. »Že dobrih šest desetletij je Jurjevanje središče kulturnega dogajanja, ki združuje prebivalce in obiskovalce iz bližnje in daljne okolice. Ponosni smo, da lahko gostimo tako pomemben festival, ki ohranja našo kulturno dediščino in spodbuja turizem in krepi lokalno gospodarstvo. Za nas je Jurjevanje več kot le festival – je del naše identitete in skupnostnega duha, ki nas vse povezuje.«

Bela krajina še zdaleč ni samo folklora in z njo povezana dediščina, je dežela mnogo posebnosti in naravnih lepot, ki obiskovalcu ne dovolijo, da bi ostal ravnodušen. Jurjevanje, ki bo med 18. in 22. junijem, bo tako priložnost, da boste bolje spoznali deželo belih brez, njeno tradicijo in njene tople ljudi.