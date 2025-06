Junij, da te kap: pri nas padajo rekordi, na jugu Evrope tudi do 44 stopinj Celzija

Mesec junij, ki se danes zaključuje, bo pri nas glede na zdajšnje podatke najtoplejši, najbolj suh in najbolj sončen junij v zgodovini meritev oz. od leta 1950, ko imamo na voljo primerljive podatke za celo Slovenijo, je za STA povedal klimatolog Gregor Vertačnik. Junij bo tako najbolj ekstremen poletni mesec v zgodovini meritev.

Odkloni od dolgoletnega povprečja so pri vseh treh spremenljivkah zelo veliki. Tako bo junij približno tri stopinje in pol toplejši od dolgoletnega povprečja, sonca smo imeli ta mesec vsaj v povprečju več kot 40 odstotkov več, kot je običajno, padavin pa je bilo približno samo četrtina običajne vrednosti, je pojasnil klimatolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Gregor Vertačnik.

12-dnevni vročinski val

Pri padavinah so sicer bile kar velike razlike po državi. Ponekod na zahodu so izmerili tudi blizu polovice mesečne količine padavin, enako velja za nekatere dele Štajerske. Medtem ko ponekod v osrednji Sloveniji, na Notranjskem, Koroškem in še na nekaterih manjših območjih ni padlo niti 10 milimetrov dežja, kar pa je z veliko razliko najbolj suh juniji doslej, je dodal klimatolog. Točne podatke za junij bodo na Arsu imeli pripravljene predvidoma v sredo.

Priča smo tudi enemu najbolj zgodnjih in najdaljših vročinskih valov. »Ta vročinski val se je v večjem delu Slovenije začel 23. junija. Sicer so nevihte, ki so bile v noči na 27. junij oz. osvežitev, ki so jo prinesle nevihte, ponekod ta vročinski val prekinile, drugje pa se nadaljuje in se bo verjetno nadaljeval do petka. Kar pomeni, da bomo imeli skupno 12 dni dolg vročinski val, kar je eden najdaljših vročinskih valov nasploh v zadnjih desetletjih,« je opisal Vertačnik.

Koper v preteklosti zajel 25-dnevni vročinski val

Po večini merilnih mest v notranjosti Slovenije so bili namreč najdaljši valovi do zdaj dolgi 10 do 14 dni, le na Primorskem, zlasti ob morju, so imeli tudi že bistveno daljše vročinske valove, recimo v Kopru tudi že več kot 25 dni.

Vročinski val zadnja leta v Sloveniji definirajo s povprečno temperaturo zraka, torej s povprečjem skozi ves dan. »Če imamo tri zaporedne dneve, ko je povprečna temperatura vsaj 24 stopinj Celzija, je v notranjosti Slovenije to že dovolj, da govorimo o vročinskem valu. V višjih legah je ta prag 22 stopinj, na Primorskem pa 25 stopinj,« je še pojasnil Vertačnik.

Vročinski valovi, zlasti daljši, so sicer bolj značilni za julij in avgust. V preteklosti smo po Vertačnikovih besedah imeli tudi že junija kakšen daljši vročinski val, a tako dolgega, kot ga imamo zdaj, junija še nismo imeli.

Tudi na jugu Evrope padajo rekordi

Močan vročinski val je v ponedeljek zajel južno Evropo, zaradi česar so oblasti izdale zdravstvena opozorila in opozorila pred gozdnimi požari, saj se temperature znova pričakujejo v porastu.

Francija, Italija, Portugalska in Španija se že več dni spopadajo z neznosnimi vročinami, ponekod se je živo srebro povzpelo vse do 44 stopinj Celzija.

»To je nekaj nepredstavljivega,« je dejal Agner Pannier-Runacher, francoski minister za ekologijo in energetski prehod, potem ko je bilo rekordnih 84 od 96 francoskih celinskih departmajev uvrščenih na drugi najvišji stopnji opozorila zaradi vročine.