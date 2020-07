Junaku vršacev prežganka vlila moč

49

tisoč višinskih kilometrov je na Slovenski planinski poti.

Noro, kakšna dirka! Srečno, Marjan, verjamemo, da ti bo uspelo.

Bohinjcu, ki naskakuje svoj rekord po Slovenski planinski poti (SPP) in ga namerava preseči za kar za osem ur, gre vse po načrtih. Potem ko je v soboto ob šestih zjutraj startal v Mariboru, je prvi in drugi dan pretekel Pohorje in Kamniško-Savinjske Alpe, včeraj, po štiriurnem nočnem počitku v Planinskem domu pod Storžičem, pa vse Karavanke. Okoli 18. ure je že dosegel dolino Vrat.Kot so nam povedali v njegovi podporni ekipi Alpe Adria Trail Cup, je bil včeraj popoldne že več kot dve uri pred časovnico, in to kljub temu da je imel na poti manjšo krizo in je v Robanov kot prišel precej utrujen. Poleg tega je imel manjše težave z želodcem. A potem ko so ga njegovi spremljevalci malce pocrkljali in mu v planinski koči na Kamniškem sedlu skuhali dobro prežganko, se spet dobro počuti in izjemno dobro napreduje.Včeraj, malo pred polnočjo, bi moral iz Vrat že kreniti na Triglav, danes čez Bovški Gamsovec, Razor in Prisojnik na Vršič, nato pa še na Jalovec in v Trento.Kot smo že poročali, Marjan naskakuje svoj rekord iz leta 2015, ko je 600 km dolgo SPP in s tem 49.000 višinskih kilometrov pretekel v sedmih dneh, osmih urah in desetih minutah. Še več, rad bi ga popravil za kar osem ur, torej bi SPP pretekel v sedmih dneh. To mu bo uspelo, če bo v Ankaran na cilj prispel v soboto najpozneje do šestih zjutraj. Glede na komentarje na družabnih omrežjih, ki se te dni kar vrstijo, so vsi prepričani, da mu bo uspelo. »Noro, kakšna dirka! Srečno, Marjan, verjamemo, da ti bo uspelo,« ga spodbujajo njegovi prijatelji.