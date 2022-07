Junaki na Krasu niso gasili za denar

Na gasilce se v Sloveniji lahko vedno zanesemo, kar se je potrdilo tudi na Krasu, kjer so po težkem boju obvladali največji požar doslej. Domačini jim tega ne bo nikoli pozabili, hvaležnost pa so jim izrekali na vsakem koraku.

»Vračali smo se s Krasa. Ustavili smo se na bencinski črpalki na Ravbarkomandi. Bili smo že v civilni opravi, a se je po gasilskem vozilu videlo, da gremo z akcije. Do nas je prišla ženska, odprla denarnico in nam dala 50 evrov: 'Jaz sem Primorka, tole je za vas, vi nas rešujete!' Vsa čast in hvala vsem domačinom, ki so poskrbeli za nas na terenu, potem pa še tule vse do Ravbarkomande,« nam je povedal poveljnik PGD Dvor Tomaž Obštetar. Tudi zato je gasilce malodane šokiralo, da bodo za svoje delo – plačani. V teh dneh, ko je vsem nam dobesedno gorelo po nogami, je bilo obljubljenega precej, in prav je tako. Vlada je gasilcu za gašenje do osem ur na dan namenila 63 evrov, za več kot osem pa 94,5 evra. Velikodušno se je odzval tudi podjetnik Ivo Boscarol, ki je iz svojega žepa obljubil vsakemu gasilcu enak znesek, kot ga bo dala država.

Za naše fante V sodelovanju z GZS akcijo za pomoč gasilcem pri obnovi oziroma nakupu nujno potrebne opreme nadaljujemo tudi na Slovenskih novicah. Denarno pomoč lahko nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom »za gasilce«, sklicna številka 7253. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

»Poteza vlade, da nagradi prostovoljce, se lahko zdi všečna. Vendar, ko enkrat začneš plačevati prostovoljce, lahko (ne)hote povzročiš razpad sistema. Sistema, ki ga v taki obliki ne premore nobena država na svetu. Nagrade bomo v gasilskih društvih veseli in bomo hvaležni. Kolikor poznam kolege in kolegice, bo velika večina te nagrade ostala v gasilskih društvih in ne bo izplačana prostovoljcem. Kupili bomo novo opremo, da bomo naslednjič še boljši,« je sporočil predsednik Gasilske zveze Postojna Marko Simšič.

Vedno hvaležni tudi za frutabelo

»Gasilci svoje poslanstvo opravljamo prostovoljno, zato sem še bolj začuden, ko se nam za opravljanje našega dela ponuja plačilo. Sicer cenim izjemno gesto vseh, ki so nam to ponudili, a verjemite, da niti en gasilec ni šel na Kras pomagat za denar! Ko se bo začelo plačevati gasilcem, bo konec prostovoljnega gasilstva. Žal si marsikdo ni prebral zakona o društvih, to ni tako enostavno. Prav tako v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nismo sami. Spomnimo se pogumnih potapljačev (Blanca), vsakodnevnega dela gorskih reševalcev, jamarjev, kinologov ... Tudi ti tvegajo glavo na velikih intervencijah in bi bili prav tako upravičeni do nadomestil. Solidarnostnega duha vseh prostovoljcev se ne da nadomestiti z denarjem,« pa pravi poveljnik pomurskih gasilcev in član poveljstva GZS Dušan Utroša.

Poveljnik pomurskih gasilcev Dušan Utroša FOTO: Oste Bakal

»Spoštujmo zakon o gasilstvu (in druge), kjer vse lepo piše. V prvi vrsti politiki pri delodajalcih (na osnovi stimulacije) dokončno uredite, da bodo prostovoljnega gasilca brez težav spustili na intervencije, vaje in izobraževanja. Ja, težave smo imeli, kljub sprejeti zakonodaji. V nadaljevanju refundirajte stroške delodajalcem, poravnajte stroške poškodovane opreme in tehnike ter iz proračunskih in donacijskih sredstev zagotovite nakup nove opreme. Predvideni denar/nagrade pa po številu udeleženih gasilcev na Krasu namenite prostovoljnim gasilskim društvom za nadaljnji razvoj in obstoj. Ne zrušimo tega, kar smo več kot 150 let gradili in kar v Sloveniji v praksi deluje,« je ponovil Utroša.

»Tudi če se nič od zgoraj naštetega ne uresniči, bomo naslednjič gasilci na intervencijo odšli z enako vnemo. Na koncu dneva pa bomo hvaležni za frutabelo, banano, sendvič in plastenko tople vode. Taki pač smo,« pa v svojem zapisu doda Marko Simšič.

Delodajalci do neke meje to razumejo, ob koncu meseca pa potrebujejo črno na belem, kjer je delavec bil, če ga ni bilo v službo, oziroma refundacijo za njegovo odsotnost. Prav zato je (bilo) v teh dneh kar nekaj skrbi pri gasilcih, ki so gasili na Krasu. »V praksi občina na podlagi zakona in pravilnika o javni gasilski službi izda poziv in potem tudi plača za vse intervencije na področju občine Žužemberk. Gasilci PGD Dvor pa smo izvajali gasilsko službo na območju druge občine, na Krasu,« je opozoril Tomaž Obštetar.

Za posodobitev opreme Na zapis Dušana Utroše se je že odzval premier Rober Golob: »Hvala, ker ste se oglasili. Morda pri komunikaciji naših zavez nismo bili dovolj jasni, zato dovolite, da vam jih strnem: refundirali bomo stroške delodajalcem za odsotnost gasilcev in prostovoljcev z delovnega mesta; državni proračun bo poravnal stroške poškodovane opreme; predvideni denar za nagrade bodo (kot tudi sami pravite, da je najbolje) dobila prostovoljna gasilska društva glede na udeležbo ne le gasilcev, ampak tudi ostalih prostovoljcev na požariščih; ker gre za društva z veliko integriteto in odgovornim poslanstvom, kar se je ne nazadnje spet pokazalo tudi na Krasu, jim zaupamo, da bodo sredstva namenjena v prave namene – krepitev delovanja, posodobitev opreme, lahko pa tudi za simbolične nagrade. Hvala še enkrat za vaš dragoceni doprinos. In tudi za to, da se tako srčno borite, da plemenita 150-letna tradicija ostane plemenita. Resnično vaši predanosti in borbenosti lahko zavida ves svet.«

Da za to ni skrbi, so potrdili tudi na ministrstvu za obrambo. Ker je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja, lahko občine mirno izdajo pozive za gasilce, s katerimi bodo opravičil izostanek, za nameček pa bo odsotnost pri delu delodajalcem krila država, ne pa občine, kar je slednje skrbelo.