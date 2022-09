Junak s Krasa po naslov prvaka: zaradi izjemne fizične pripravljenosti gasil 24 ur (FOTO)

Član PGD Radovljica je priznano najboljši gasilec stare celine. Patrik Štefelin je v svoji kategoriji in tudi absolutno, med 180 sodelujočimi, zmagal na tekmovanju Firefighter Combat Challenge (FCC) v Berlinu, ki ga označujejo kot dve najbolj brutalni minuti v športu. Poleg posamičnega uspeha je v kategoriji moških tandemov s Sebastjanom Vovkom iz PGD Stara Cerkev dosegel drugo mesto, prav tako druga je bila ekipa S-Gard Team Slovenija, v kateri so bili Štefelin, Nik Podbelšek, Zdenko Jamnik, Vovko in Amer Čošić.

Kratek počitek med gašenjem na Krasu FOTO: Jakob Remar

FCC se je po premieri leta 2010 dodobra zasidral v slovenskem gasilstvu. PGD Radovljica je prvo tekmovanje organiziralo v domačem mestu, zadnja preizkušnja pri nas pred izbruhom pandemije pa je bilo evropsko prvenstvo leta 2019 na Bledu. Poleg Patrika se iz PGD Radovljica tekmovanj redno udeležuje tudi Igor Pašič, ki se ravno tako lahko pohvali z odličnimi rezultati. Letos tekmovanja FCC zaradi evropsko usklajenega koledarja v Sloveniji ni bilo, potekajo pa priprave na gasilski spektakel pod Alpami naslednje leto.

Brez redne zaposlitve

»Gre za več tekem po Evropi. Končnih rezultatov sicer ne seštevajo. Gre pa za to, da so vse tekme na enakem poligonu, kjer se meri čas. Glede na čase, ki jih je dosegel Patrik, sploh v Berlinu, je prejel povabilo organizatorjev na svetovno prvenstvo, ki bo v Salt Lake Cityju v Utahu,« pove predsednik PGD Radovljica Peter Podlesnik: »Patrik je eden naših najbolj pridnih članov, predan delu za društvo, prijeten fant, ki tako kot Igor Pašič iz našega društva tekmuje na teh prestižnih tekmovanjih.«

Ko se je Slovenija soočila z ognjeno stihijo na Krasu, se je Patrik nemudoma odzval. Več dni zapored je bil na kroženju, na več dvanajsturnih izmenah na predelih Hudega Loga, Kostanjevice in Sel na Krasu, po potrebi je sodeloval v gasilskih sestavih, ki so se borili s požarom tudi ponoči. »Štefelin se je takoj javil, ko smo bili pozvani po aktivaciji državnega načrta za gašenje,« pove Podlesnik in dodaja: »Društvo bi mu rado pomagalo pri udeležbi na svetovnem prvenstvu. Tako v javnost dajemo naš poziv k sodelovanju pri pridobivanju sredstev, ki bi mu finančno olajšala nastop v ZDA.

3500 evrov stane nastop.

Verjamemo, da je sposoben izjemnega rezultata, ki bi našo gasilsko, pa tudi celotno javnost navdal s ponosom. Kdor čuti, da bi lahko dodal svoj drobni košček, se nam lahko pridruži. Kot se je izkazalo na Krasu, skupaj zmoremo in člani našega društva smo prepričani, da bomo skupaj z ljudmi dobre volje zbrali dovolj sredstev za udeležbo Patrika na svetovnem prvenstvu. Ne gre za velike denarje, ampak za razbremenitev stroškov, ki bi padli nanj, saj je še študent in nima redne zaposlitve. Vsak evro oziroma dolar bi mu prišel prav.«

Forma se dviguje

»Nastopil sem na dveh od petih tekem FCC v Evropi. Zmagal sem v Berlinu, v Moselu sem bil drugi, čaka me še preizkus v Avstriji,« se je kratko predstavil Štefelin, o svetovnem prvenstvu pa je povedal: »V finale se uvrsti najboljših trideset iz kvalifikacij. Po doseženem času v Berlinu sem med top pet na svetu, vendar bom rezultat, minuto in 26 sekund, še izboljšal. Forma se mi dviguje, sam pri sebi opažam napredek.« Študent tretjega letnika fakultete za šport pravi, da gasilstvo zanj ni le tekmovanje FCC: »Tekmovanje jemljem popolnoma ločeno od drugih gasilskih dejavnosti. Je pa dobra priprava na težje intervencije, kot je bila požarna stihija na Krasu. Tam sem bil pet dni v rotacijah po 12 ur in vmes naredil še dvakrat po 24 ur. Prav zaradi dobre fizične pripravljenosti sem lahko zdržal. Ko sem prišel s Krasa, sem bil utrujen in mi je forma malce padla, a sem s treningom spet postavil krivuljo navzgor, oktobra bom na vrhunski ravni.«

Najmlajši zemljan v klubu Lion\\\\\\\'s Den Na tekmovanju FCC se je treba spopasti s simulacijo klasičnega gašenja v najtežji obliki. Že takoj po startu se mora tekmovalec v standardni obleki, ki z masko, čelado in dihalnim aparatom tehta 20 kilogramov, povzpeti v tretje nadstropje z 20-kilogramsko cevjo. Potem mora povleči še 20-kilogramsko vrv navzgor. Ko pride s tretjega nadstropja nazaj, jih že čaka 75 kilogramov težka železna klada, ki predstavlja oviro pred vstopom v stavbo. Z ustreznim kladivom jo morajo premakniti za meter, zatem odslalomirati med postavljenimi ovirami, zagrabiti cev, polno vode, in s curkom zbiti pripravljeno tarčo. To pa še ni vse. Tekmovalec mora pobrati 80-kilogramsko lutko (simulacijo ponesrečenca) in jo vzvratno zvleči 30 metrov proč od navideznega ognja čez ciljno črto. Lion's Den, najelitnejši klub gasilcev, v svoje vrste sprejme le tiste, ki s progo opravijo pod minuto in 40 sekundami. Patrik Štefelin je kot 18-letnik s časom 1:38 pred štirimi leti postal najmlajši zemljan, ki mu je to kdaj uspelo, in je še danes svetovni rekorder v kategoriji gasilcev pod dopolnjenimi dvajsetimi leti.



Patrik Štefelin je bil že dvakrat na svetovnem prvenstvu FCC, zato razgrne: »Stroški za nastop pridejo okoli 3500 evrov, s tem da priprave pokrijem iz svojega žepa, od prehrane do vadb in masaž. Verjamem, da se bom odpravil v Salt Lake City in tam dosegel rezultat, ki bo v ponos vsem slovenskim gasilkam in gasilcem.«