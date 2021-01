Julija z odrezano roko šla na svoje

4. januarja 2018 okoli 14.30 se je na dvorišču hiše na Velikem Osolniku pri Velikih Laščah odvijala prava drama, ko si je komaj 21-letno dekle s krožno žago odrezalo roko v zapestju. Zgodilo se je na dvorišču partnerice njenega nesojenega tasta Gorazda Colariča, ki je poklical na številko 112 in povedal, da si je Julija Adlešič po nesreči odrezala roko. Rano ji je povil – kot so med sojenjem povedali izvedenci, zelo strokovno –, nato pa so sedli v avto in se odpeljali proti Ljubljani. Med potjo so Colariča prestregli reševalci in prevzeli poškodovano Julijo ter jo prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so ji roko – ki so jo ...