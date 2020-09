Julija Adlešič preko Novic pošilja Sebastienu posebno sporočilo

Intervju z Julijo Adlešič bo objavljen v ponedeljkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.

insta gotovo najbolj razvpita Slovenca ta hip. O primeru 'odrezana roka' so v minulih dneh, ko je sodišče odločilo, da sta Julija in Sebastien kriva, poročali mediji iz vsega sveta Glavna akterka afere Julija je bila do zdaj skopa s komentarji. Pred novinarje je stopila le konec maja, ko je povedala, da ni bila zmanipulirana in je vztrajala, da je pri dogodku šlo za nesrečo. A če se je še pred kratkim zdelo neverjetno in nemogoče, da bi Julija javno spregovorila o sebi, Sebastienu in o dnevu, ko je ostala brez roke, se je v teh dneh zgodilo ravno to. Po izreku sodbe je ekskluzivno spregovorila za Slovenske novice in v intervjuju odgovorila na številna vprašanja.Razkrila je svoje načrte za prihodnost, govorila o modi, karieri, o življenju s Sebastienom in mu poslala posebno sporočilo in dejala: »Vem pa, da se on s tem niti ne obremenjuje, kajti dobro se poznava, ve tudi, kako razmišljam, tako da sem o naju prepričana.«