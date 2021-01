Julija Adlešič iz afere odrezana roka kar pri županu Jankoviću?!

Julija Adlešič FOTO: Marko Feist

V javno objavljenih dokumentih iz osebnega stečaja, javnosti znane iz afere odrezana roka, partnerice, je razvidno, da se ob njenem imenu in priimku piše naslov Mestni trg 1, Ljubljana (in ne tisti, kjer dejansko prebiva). Kar lahko z gotovostjo rečemo je, da svetlolaska na zapisanem naslovu zagotovo ne prebiva, saj je tam hiša Mestne občine Ljubljana (MOL), kjer med drugim najdemo županaIz MOL so potrdili, da je to mogoče: »Upravni postopek ugotavljanja bivališča osebe kot predhodno izveden ugotovitveni postopek v celoti vodi UE Ljubljana, ki Mestno občino Ljubljana zgolj obvesti, da je na naslovu lokalne skupnosti od dneva dokončnosti odločbe prijavljena določena oseba z namenom določitve zakonskega prebivališča. V zvezi z vprašanjem vročanja pošiljk posameznikom, ki imajo na podlagi zakona o prijavi prebivališča določeno zakonsko prebivališče na sedežu Mestne občine Ljubljana, to je na Mestnem trgu 1, Ljubljana, skladno s 3. odstavkom 25. člena Zakona o prijavi prebivališča, naslov za vročanje ne more biti na naslovu zakonskega prebivališča, zato sodnih pisanj oz. poštnih pošiljk ne smemo prevzeti. S kontakti teh oseb ne razpolagamo, prav tako večinoma nismo obveščeni o njihovi EMŠO, tako da ob morebitni fizični prisotnosti ni mogoče ugotavljati istovetnosti osebe. Če se javijo osebno ali pokličejo, jih napotimo, da si odprejo poštni predal, preusmerijo pošto in jo imajo tako možnost prevzeti.« Po podrobnejše informacije so nas napotili med drugim na ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).Iz MNZ so odgovorili podobno: »Konkretnih primerov ne moremo komentirati. Ker pa je naslov Mestni trg 1 naslov Mestne občine Ljubljana, na splošno pojasnjujemo, da Zakon o prijavi prebivališča določa, da se posamezniku, na naslovu občine ali centra za socialno delo, prijavi zakonsko prebivališče. To je stalno prebivališče, ki se posamezniku določi v postopku ugotavljanja stalnega prebivališča, če sicer upravna enota zanj po določbah zakona stalnega prebivališča ne more prijaviti (torej ne na vlogo posameznika ampak samo, če v postopku ne more ugotoviti konkretnega naslova, na katerem ta prebiva). Zakon o prijavi prebivališča v 25. členu izrecno določa, da zakonsko prebivališče ne more biti naslov za vročanje.« Postregli so nam še s podatkom, da je 10. decembra 2020 imelo na naslovu Mestni trg 1 291 posameznikov. Med njim tudi Julija.