Juhant o tem, ali so otroci lahko sami doma: Mame, ki so delale naloge, bodo plačale

Vsako uro naj otrok pošlje fotografijo

Računalnik samo tiste dni, ko dela za šolo

Vlada je ob slabšanju epidemiološke slike sprejela nove ukrepe , ki med drugim predvidevajo tudi šolanje na daljavo za učence od 6. razreda naprej. Mnogi starši prihodnji teden ne bodo mogli ostati z otroci doma, prav tem pa ni všeč dejstvo, da bodo otroci brez nadzora in prepuščeni samim sebi. Pa je res tako velika težava, če je pri teh letih otrok sam doma? Znani pedagogmeni, da bo to problematično za tiste otroke, ki jih starši niso naučili, kako se obnašati, ko so sami doma.Kot poudarja Juhant, za to, kdaj je lahko otrok brez nadzora staršev, ni zakonske podlage. Včasih je bila omejitev, in sicer je otrok moral dopolniti vsaj 8 let. »Danes mislim, da so manj zreli, tudi marsikateri starejši,« dodaja. Otroka je vsekakor potrebno določene osnovne stvari naučiti oziroma natrenirati, predvsem, kako bo otrok odgovarjal na telefon, komu bo odpiral vrata ipd.Seveda se pri starših pojavljajo tudi vprašanja, kako otroka motivirati, da bo za šolo delal tako, kot je treba. »Temu se reče samostojnost. In kako se je otroci naučijo? Tako, da vadijo. Tiste mame, ki so sedele ob otrocih in jim na pol izdelovale domače naloge, lahko to zdaj dobro plačajo. In zdi se pošteno. Tisti starši, ki so vlagali v to, da je otrok samostojen in da je vse naloge opravil sam, pa bodo zdaj nagrajeni,« poudarja pedagog. Takšno je zdaj realno stanje, še dodaja.Po besedah Juhanta pa obstajajo tudi metode, kako otroka nadzirati, če seveda delo, ki ga opravljajo starši, to dopušča. Tako lahko denimo vsako uro preverijo fotografijo, ki naj jim jo pošlje otrok, kaj je v tem času naredil za šolo. Če otrok eno stvar dela več kot dve uri, potem je po mnenju pedagoga nekaj narobe. Ali se ne zna učiti, ali pa ni na tekočem oziroma ima luknje v znanju že od prej.Juhant pa staršem svetuje tudi, naj povežejo dve direktni stvari, in sicer da ima otrok računalnik samo tiste dni, ko dela za šolo, tudi malce za zabavo: »To pomeni, da v soboto in nedeljo računalnik odpade. Če pa otrok želi za vikend prebrati domače branje, pa naj je za to tudi lahko nagrajen s kakšno igrico.« V primerih, ko želi otrok več brati med tednom in potem tovrstno nagrado »unovčiti« za vikend, pedagog tudi ne vidi težave v tem, da se mu to dovoli. Pred tem naj le napiše nekaj vrstic, da dokaže, da pozna vsebino knjige. A pozor, starši naj preverijo, da ni prebral zgolj obnove na internetu.