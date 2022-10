Judovska razstava v negovskem gradu

Ob krajevnem prazniku, posvečenem Marijinemu rojstvu ter farnemu žegnanju, so v Negovi odprli zanimivo zgodovinsko razstavo. V tamkajšnjem srednjeveškem gradu je namreč potekalo odprtje potujoče razstave avtorja Borisa Hajdinjaka, direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, z naslovom Judovska zgodovina Maribora.

Na ogled bo do konca oktobra.

Najzgodnejše omembe judovske prisotnosti v Mariboru segajo v pozno 13. stoletje. Judje so se naselili v posebni judovski četrti v jugovzhodnem predelu srednjeveškega mesta ob Dravi. Ukvarjali so se s trgovino in posojilnimi posli. Ob koncu 15. stoletja so morali mesto zapustiti, za njimi pa se je ohranila srednjeveška sinagoga, v kateri danes deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Center je ob dvajsetletnici delovanja pripravil dokumentarno razstavo, na kateri s pomočjo izbranega slikovnega gradiva predstavlja judovsko zgodovino Maribora od naselitve Judov v mestu, njihovo življenje in odhod ob koncu 15. stoletja, vnovično naselitev pred približno 150 leti, njihovo sooblikovanje gospodarskega in kulturnega razvoja mesta med vojnama, usodo mariborskih Judov med holokavstom in njihovo zapuščino po njem.

Najzgodnejše omembe judovske prisotnosti v Mariboru segajo v pozno 13. stoletje.

Pestra je zgodovina Judov v Mariboru.

Ob odprtju razstave, ki bo na ogled do 30. oktobra, je prisotne pozdravila Tatjana Kotnik Karba, direktorica Zavoda za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur Gornja Radgona, razstavo pa je predstavila Marjetka Bedrač, koordinatorica in organizatorica kulturnih programov v centru judovske kulturne dediščine.