Judo zveza pozvala Fabjana k začasni prekinitvi dela, takole je odgovoril ...

Judo zveza Slovenije (JZS) je danes v javnem sporočilu razkrila, da je trenerja M. F. (Marjana Fabjana) pozvala k začasni prekinitvi trenerskega dela, dokler ne bo znan razplet postopkov, povezanih z obtožbami o domnevnih zlorabah.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se 10. julija sestali s predstavniki Svetovne judo zveze in njihovim pravnikom, da bi našli najboljšo rešitev za zaščito domnevnih žrtev.

Na tej podlagi so vljudno pozvali Judo klub Z’dežele Sankaku, naj trener M. F., kot so zapisali, začasno prekine z delom oziroma vodenjem treningov in drugih aktivnosti v klubu, dokler ne bo zaključena preiskava.

Gre za nezavezujoče priporočilo, ki temelji na načelu previdnosti, so poudarili.

»Glede obeh predlogov smo s strani Judo kluba Z'dežele Sankaku ter trenerja M. F. prejeli negativni odgovor,« so zapisali.

Dodali so še, da so 15. julija opravili posvet z Varuhom športnikovih pravic dr. Rožletom Prezljem ter vzpostavili tudi posebno prijavno točko Žvižgavka za prijavo domnevnih zlorab in vprašanja v zvezi z zlorabami v športu.

Fabjan: »Gre za politično gonjo, očitki so zlonamerni«

Kot smo te dni pisali, se je trener Marjan Fabjan na dogajanje odzval v odprtem pismu, objavljenem v Delu, kjer je ostro zanikal kakršnekoli oblike fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja.

»Očitki zoper mene so produkt zlonamernega podtikanja nekaj zavistnih posameznikov,« je zapisal in dodal, da gre za gonjo iz krogov JZS, ki se je začela že v sezoni 2022/23.

Fabjan neposredno obtožuje visokega funkcionarja zveze, da ga je želel diskreditirati s prirejenimi posnetki, kar naj bi vodstvo ignoriralo. Ob tem omenja, da Urška Žolnir Jugovar ni bila imenovana za generalno sekretarko JZS zato, ker prihaja iz njegovega kluba. Sam pa je bil razrešen kot športni direktor, njegov klub pa naj leta 2024 ne bi prejel sredstev, čeprav so bili rezultati po njegovih besedah temu primerni.

»Z judom se ukvarjam več kot 50 let, nekateri prijemi, ki so bili nekoč sprejemljivi, danes niso več,« priznava Fabjan.

Dodaja, da je v judu prisotna določena mera trdnosti, agresivnosti in samokontrole, saj gre za šport, kjer so možne tudi usodne poškodbe – med drugim izpostavi smrt Japonca Kokichija Nagaoke leta 1962 na tekmi v Ljubljani.

»Ne morem ostati le predmet debate, ki poteka po pol stoletja mojega dela,« je zapisal in opozoril na dokumentarec Mehek kot skala, kjer vrhunski tekmovalci, kot so Urška Žolnir, Lucija Polavder in Rok Drakšič, pojasnjujejo, kako poteka delo v vrhunskem športu.

Po njegovem mnenju se trenerski pristop pri mlajših športnikih začne demokratično in permisivno, a se z leti preoblikuje v avtoritarnejši pristop pri vrhunskih tekmovalcih, ki se za sodelovanje odločajo prostovoljno.

Fabjan kategorično zavrača grozljive obtožbe anonimnih prič, da naj bi koga udaril pred telovadnico ali da naj bi tekmovalki polomil zobe:»Upam, da nihče ni tako nor, da bi otroka pripeljal v klub, kjer bi bil priča takšnim napadom.«

Na koncu svojega pisma trener poudarja: »Kakršnokoli fizično ali psihično zlorabo športnikov zanikam. Metoda dela, ki smo jo razvili v Sankakuju, se je izkazala za uspešno in korektno.«