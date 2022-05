Jubilejni maraton tudi s psi (FOTO)

Čeprav je bilo nekoliko manj tekačev in pohodnikov kot leta 2019, so organizatorji zadovoljni z jubilejnim 40. maratonom treh src. Prijavljenih je bilo 2200 tekačev, 82 udeležencev nordijske hoje, 1300 je bilo pohodnikov, 40 jih je, kot rečeno, teklo s psi, bilo je tudi okrog 1200 otrok na krajših razdaljah. Da je vse potekalo v najlepšem redu, je skrbela ekipa 900 prostovoljcev. Boštjan Gerlec, predsednik organizacijskega odbora, je dejal, da so se tri leta pripravljali na štiridesetico. V letih 2020 in 2021 niso sedeli križem rok, saj so pripravili virtualna maratona z lepim odzivom.

Gerlec, ki je skupaj z direktorjema Radenske in Zdravilišča Radenci Marjanom Šefčovičem in Vesno Maučec ter radenskim županom Romanom Leljakom na predvečer prireditve ob Vinski fontani na Kapeli pripravil sprejem za vse, ki so v minulih desetletjih pomagali pri rasti in razvoju dogodka, je zadovoljen z udeležbo, letos se je tudi sam pridružil tekačem. »Prvič sem doživel, kaj pomeni spodbuda ob progi. Hvala vsem Radenčanom in okoličanom. Zadovoljni smo, da nam je uspelo pripraviti to prireditev. Smo zelo blizu številkam udeležencev iz leta 2019, kar je zelo dobro, številni maratoni imajo v pokoronskem obdobju tudi petdesetodstotni upad.« Šefčovič je po startu ponovil, da gre »maraton v Radencih naprej in se ne bo ustavil pri številki 40. To smo dolžni temu okolju.«

Tekači so je po dveh letih premora spet zasedli pomurske ceste.

Smučarska skakalcainsta bila med tistimi, ki so delili medalje, med udeleženci pa je bila tudi, novopečena biatlonka, ki je tekla na 10 km. »Nisem gledala časa, šla sem v tempu za trening. Imela sem pravi občutek maratona, bilo je veliko ljudi ob progi za spodbudo. Letos nisem veliko tekla, sploh ne po asfaltu, ki je lahko problematičen. Čakajo me novi biatlonski treningi, prvi so minili zelo dobro in komaj čakam na naslednje priprave,« je dejala po doseženem 32. mestu. Tekel je tudi zdaj njen nekdanji kolega v smučarskem teku, ki pravi, da se mu pozna lanski premor zaradi poškodbe, sicer pa komaj čaka na začetek sodelovanja z novim glavnim trenerjem, norveškim življenjskim sopotnikom. Tekmovalna preteklost je že nekaj časa zaki v zadnjih letih teče zgolj za rekreacijo in je bila na 10 km sedma. Pripravlja se na tek v Spitsbergnu, največjem norveškem otoku v Arktičnem morju na skrajnem severu Evrope. Tam so bile v soboto temperature pod lediščem, v Radencih je te dni ob veliki vlažnosti zraka prek 25 stopinj Celzija.

Letos sta slavila Janez Mulej, ki je ubranil naslov slovenskega prvaka v maratonu in s časom 2:35:20 na 42 km ugnal edinega pravega tekmeca Simona Navodnika (Kladivar, 2:36:54), in Andreja Gorčan (3:35:01), druga je bila Elizabeth Swedberg iz ZDA (3:39:31). Na 21 km sta zmagala Domen Dornik (1:13:22) ter Špela Gonza (1:21:18), na 10 km Jože Lapoši (34:36) in Eva Dimc (42:38), na 5,5 km pa Jan Kramer (18:15) in Breda Škedelj (20:35).