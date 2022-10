Jubilejna priznanja za pripadnost (FOTO)

Obrt in podjetništvo imata na Dolenjskem bogato tradicijo, in kot so v uvodu poudarili govorci, v navzočnosti predsednice Mojce Andolšek, podpredsednik OOZ Novo mesto Avgust Bučar, gostitelj župan Jože Papež in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, imajo jubilanti že desetletja kot simbol pripadnosti pomembno mesto in so dragocen košček v mozaiku obrtno-podjetniške zgodovine.

Vodstvo novomeške zbornice z direktorico Emilijo Bratož (desno) in predsednikom OZS Blažem Cvarom

Kar 70 obrtnikom oziroma podjetnikom iz občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk so podelili priznanja za 10 let dela v obrti, bronaste, srebrne in zlate plakete za 20, 25 in 30 let dela v obrti oziroma delovanja, štiri bronaste ključe za 35 let, štiri srebrne za 40 let in zlatega za 45 let. Posebna priznanja in zahvale OOZ Novo mesto sta za dolgoletno delo v sekcijah prejela Jure Mlakar in Fani Rojc, za prevzem pokroviteljstva občina Žužemberk in Turistično društvo Suha krajina za ohranjanje kulturne in arheološke dediščine z organizacijo številnih prireditev v gradu.

Prejemnika srebrnega ključa za 40 let v obrti Bogdan Krašna iz Avtocentra Krašna (z desne), Anamarija Peterlin iz KGM (Kovinska galanterija Jože Miklič) in podeljevalci, predsednik OZS Blaž Cvar ter podpredsednika Avgust Bučar in Rado Trifković

Program so popestrile vrhunska in mednarodno nagrajena citrarka Janja Brlec, Simona Udovč na flavti in pevka Tamara Kokol.

Posebno priznanje sta iz rok podpredsednika OOZ Novo mesto Rada Trifkovića in župana Jožeta Papeža prejela Jure Mlakar in Fani Rojc.