Jubilej gorenjske lovske legende

V teh dneh je dopolnil osemdeset let življenja znani slovenski planinec, ekolog in lovec Franc Ekar iz Kranja. Franc velja za veliko planinsko in lovsko legendo in je bil poleg vseh drugih obveznosti tudi uspešen predsednik Planinske zveze Slovenije. Franci, kot ga kličejo njegovi lovski tovariši iz Lovske družine (LD) Jezersko, kjer je zdaj častni član, dolga leta pa je bil uspešen starešina, je kljub letom še poln ustvarjalnih načrtov.

V objemu miru in gora.

Kot da ne bi prevzel osmega križa na svoja ramena, se še vedno razdaja na mnogo področjih in ostaja zvest planinsko-lovskemu izročilu. Je velik naravovarstvenik in zagovornik visokih lovsko-etičnih načel v lovu. Z delom se je zapisal globoko v zgodovino slovenskega planinstva in lovstva, bil je tudi uspešen gorenjski gospodarstvenik. Kot direktor Gorenjskega sejma je zaslužen za odmevne mednarodne razstave Narava-divjad-lovstvo v Kranju, ki so bile odlična promocija slovenskega lovstva in lovske organizacije. Ukvarjal se je tudi z lovsko kinologijo.

Po lovu na gamsa.

Mag. Franci Ekar, en mandat je bil tudi župan občine Preddvor, ima veliko zaslug za zbiranje zgodovinskega gradiva o lovstvu na Gorenjskem in je soavtor kronike Jezersko lovstvo skozi čas. Vsestransko je pomagal in sodeloval pri izdaji gorenjske lovske kronike Naših petdeset let, v kateri je Zveza lovskih družin Gorenjske kronološko in kompleksno predstavila vse gorenjske LD. Je plodovit lovski pisec in publicist, sodelavec revije Lovec, objavlja pa tudi v drugih domačih in tujih naravovarstveno usmerjenih revijah. Izredno je ponosen na slovenski Planinski muzej v Mojstrani, bil je celo eden od njegovih očetov in pobudnikov. Aktivno je sodeloval v slovenski osamosvojitveni vojni leta 1991 na Gorenjskem in o tem napisal razpravo za zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991, ki ga je izdala Lovska zveza Slovenije. Ob visokem življenjskem jubileju Franci prejema čestitke številnih lovskih tovarišev in planinskih prijateljev iz vse Evrope.

Lovske legende, mag. Franc Ekar (v sredini), Veljko Varićak iz LZS (levo) in Branko Galjot iz ZLD Gorenjska.