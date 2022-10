Jubilantka Jolanda gre na misijo v Afriko (FOTO)

Umetnica Jolanda Ravnikar je ob življenjski prelomnici, ko je praznovala 70. obletnico, na Gradu Fužine priredila glasbeni dogodek Šansoni ljubezni. S pesmijo in preletom spominov se je ozrla na prehojeno pot. »Bilo je lepo, pa tudi manj lepo. Polno hrepenenja, ljubezni, žalosti in veselja. Dragocenih in neprecenljivih dni. Ni bilo vedno lepo in ne zavidljivo, a čisto moje …« je dejala strastna pevka, ki je delovala kot predsednica Ženske vokalne skupine Brinke vse do leta 2019, ko se je na desetem koncertu od skupine poslovila.

Umetniške niti je vlekla tudi v slikarstvu in leta 2014 v Mestni knjižnici Grosuplje priredila razstavo portretov Moja podoba v ogledalu. Glavne portretiranke so bile njene pevske kolegice Brinke, med portretiranci pa je bil tudi grosupeljski župan dr. Peter Verlič, ki je slavljenko ob jubileju sprejel na občini, saj je Ravnikarjeva kljub tridesetletnemu bivanju v Ljubljani še vedno navezana na svoj rodni kraj. Zaželel ji je, da na svoji nadaljnji poti ohranja smelega duha in trosi upanje okoli sebe.

Ne nazadnje že petnajst let prostovoljno pomaga na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kot prostovoljka pa deluje tudi v Domu starejših občanov Fužine in Centru aktivnosti Fužine. Leta 2016 je tako iz rok predsednika Boruta Pahorja prejela priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo. V poznejšem obdobju je organizirala tri dobrodelne koncerte za otroke, obolele za rakom, na katerih so nastopili številni znani domači glasbeniki.

Med februarsko potjo po Gambiji FOTO: Osebni arhiv

Leto pozneje je sledil drugi in nato leta 2019 tretji. Trenutno je v pripravah na poti v Afriko, kamor odhaja s prijateljicami. V Gambiji bo obiskala šole, vrtce, prepevala otrokom ob spremljavi kitare, obiskala njihove cerkve in prepevala slovenske pesmi, je odločena. »Ko sem bila februarja v Gambiji, smo zapeli v cerkvi našo pesem V dolini tihi od Lojzeta Slaka ter poželi ogromen aplavz in navdušenje ljudi. Zagotovo bomo to še ponovili.«

A njihova misija ne bo samo glasbene narave, prijateljice bodo obiskale tudi bolnišnice, domove za ostarele. Lotile se bodo tudi ozaveščanja o odlaganju odpadkov. »Tudi v zrelih letih je lahko življenje lepo, samo brez cilja v življenju to ne gre. Jaz imam že nove cilje ...« odhaja na pot polna optimizma.