Jubilant je bratovščini zvest že 52 let

Franc Veberič je lovec z dušo in srcem že več kot pol stoletja.

Niti letos se v Lovski družini Negova niso izneverili tradiciji in dobri praksi, da vodilni v lovski organizaciji ob visokem življenjskem jubileju obiščejo starejše kolege, jim čestitajo in izročijo unikatno darilce, zaželijo lepo prihodnost z veliko zdravja ter slavljencu polepšajo dan. In tokrat je bil na vrsti starosta med lovci v Slovenskih goricah,iz Cenkove pri Cerkvenjaku, ki je tik po prvem prazničnem vikendu v letu 2021 praznoval častitljivih 80 let.Ob tej priložnosti sta mu, ob upoštevanju navodil NIJZ, čestitala in izročila darilce starešina in gospodar LD Negovain. Zaželela sta mu še veliko zdravih let in skupnega druženja v lovski organizaciji. Slavljenec Franček, kot ga vsi poznajo, se je rodil 4. januarja 1941 v Spodnjih Ivanjcih in je med najstarejšimi aktivnimi lovci v tem delu države, gotovo pa je tudi eden izmed jagrov z najdaljšim stažem, saj je nadvse aktiven član lovske organizacije že 52 let, od 1. marca 1969.Opravljal je različne funkcije v LD Negova, v dveh mandatih je bil starešina, v dveh mandatih gospodar, član upravnega odbora, predsednik komisije za ocenjevanje škode, vrsto let je bil lovski čuvaj, član IO ZLD Prlekija, vodnik lovskega psa ipd. Ob vsem ne preseneča, da je za svoje delo prejel številna priznanja in odlikovanja. Mnogi ga poznajo tudi kot lovskega rogista in še bi lahko naštevali.Slavljenec je svojčas delal v Nemčiji kot tovornjakar. Kot voznik je delal tudi pri svojem velikem prijatelju, lovcu, ki ga je pritegnil v zeleno bratovščino. »V lovske vrste so me pritegnili tovarištvo, srečanja in druženja, ne pa ubijanje divjadi, saj imam rad živali in naravo. Vesel sem, da sem bil zraven v številnih akcijah, zlasti pri izgradnji lovske koče, prež. Seveda so me privlačili tudi potepi po gozdovih. Moram povedati, da mi veliko pomeni vsaka žival, sploh narava, za katero si moramo vsi prizadevati, a tudi če sem uplenil kakšno trofejno divjad, sem bil vesel,« pripoveduje jubilant, ki se je v življenju posvetil še gasilstvu, vinogradništvu in vinarstvu.