Jožice in Jožeti skupaj godovali (FOTO)

Turistično društvo Beltinci je ob godu svetega Jožefa pripravilo srečanje godovnikov z imenom Jožef in Jožica.

Spet so se lahko srečali v sproščenem vzdušju.

Vsakoletno srečanje sta pred leti uvedla takratna beltinski župnik Jože Hozjan in župan Jože Kavaš, priključil pa se jima je še Jože Kociper iz domače skupine muzikantov – Kociper Baranja bande. Srečanja so bila na začetku pri beltinskem gradu, potem spet nekaj časa v središču vasi, zadnjih nekaj let tradicijo lepo neguje Turistično društvo Beltinci.

Najmlajši Jože v Beltincih je star že 34 let.

Srečanje Jožefov in Jožic je bilo spet sproščeno in veselo. Ob godu so se najprej udeležili maše v beltinski župnijski cerkvi. Cilj srečanja je v tem, da bi se staro ime ohranilo; najmlajši Jože v Beltincih je star že 34 let. V vasi sicer živi še 65 Jožefov in Jožic. Turistično društvo Beltinci je za godovnike pripravilo stojnice in pogostitev z domačimi dobrotami. Vsak udeleženec srečanja je v spomin prejel nagelj, ki so mu ga pripeli na obleko. Na srečanju pa so se dogovorili, da se drugo leto spet snidejo na istem mestu v beltinskem parku.