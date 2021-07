Joži bo kuhala, Špela poslušala

Zjutraj najprej prebere Slovenske novice, nato ustvarja gobeline.

Mojstrovina Ivane Kobilca

Joži je tudi polno zaposlena z vrtom in s svojima dvema psičkoma.

Tokratna nagrajenca velike poletne akcije Poletje s Slovenskimi novicami stainiz Litije. Dolgoletna naročnika Slovenskih novic pravita, da si dneva ne znata predstavljati brez našega časopisa. »Prinesejo nam jih zelo zgodaj zjutraj. Stane vstaja prvi in jih prelista že pred sedmo zjutraj. Jaz jih pogledam uro pozneje,« pove upokojena šivilja. »Zanimivo, da Slovenske novice listam in berem od zadnje strani naprej. Ne vem, zakaj. Tako sem se navadila.«Ko smo poklicali in povedali, da sta srečna nagrajenca, se nam je oglasila vnukinja, študentka, in nas prijazno povabila, naj se oglasimo kadar koli. Zapeljali smo na dvorišče hiše, ki sta jo Joži in Stane zgradila pred desetletji, Joži nas je pričakala z nasmehom. Z urejenega vrta se razgled razprostira čez litijske travnike proti Zavrstniku. Družno smo zložili dobrote in poletne pripomočke iz prtljažnika na veliko leseno mizo v senci.Paket Poletje s Slovenskimi novicami vsebuje vsakega nekaj; fresh ledeni čaj z okusom breskve ali granatnega jabolka Magistrat Int. – Teekanne, nekaj plastenk svetle pitne vode Dana ter napitke z okusom lubenice, hruške in 12 steklenic limonade Dana. Vnukinja Špela se je iskreno razveselila zvočnika JBL GO2. Majhen in vodoodporen, trpežen, za v torbico ali žep, bluetooth, z odličnim zvokom, ki ga lahko uporabljamo na vsaki plaži in ob vsakem vremenu, tudi na dežju. »Oh, spet bomo kuhali,« se je zasmejala Joži, ko je odprla nahrbtnik in našla začimbe Kotanyi, od mešanih začimb za žar do začimbne mešanice za čevapčiče, dimljeno sol, jabolčni čips, razveselila se je tudi bona za 20 evrov za Meso Kamnik – Anton, ki ga bo lahko unovčila v eni od njihovih poslovalnic. Nazadnje je odprla še drugi predal, kjer je pribor z noži, vilicami in krožniki ter skodelicami za piknik.Joži, ki je najprej delala kot šivilja, nato v usnjarni, na koncu pa na bližnji goveji farmi, si krajša dneve z izdelovanjem gobelinov. »To mi je ostalo v krvi iz mladosti, ko sem šivala.« Na steni pri veliki mizi v kuhinji ima razstavljenih kar nekaj svojih mojstrovin. Imela je obdobje, ko je ustvarjala konje. Pred tedni pa je končala slikoPoletje na vrtu, ki velja za eno najlepših mojstrovin slovite slovenske slikarke. Vstala je izza mize in jo snela s stene, da smo jo lahko fotografirali. Motiv Na vrtu je kar zahteven, saj ima veliko malih pack barv, da je treba niti vseskozi menjati. Manjše gobeline ustvarja mesec ali dva: »Odvisno od zahtevnosti in števila barv. Seveda ne delam ves dan, saj je naporno. Vsak dan malo, se mi nikamor ne mudi.« Kobilčino mojstrovino je izdelovala dva meseca. Njena druga ljubezen je trenutno bogato obložen vrt, ki se mu posveti vsako jutro. Družbo ji ves čas delata pritlikavi psički Pika in Taja.