Jože Senica s Kredarice: Slišal sem cirkus in stopil ven (VIDEO)

Petkov incident protestnikov na Kredarici, ko so se petkovi protestniki soočili s predsednikom vlade, še vedno odmeva. Eden od očividcev je bil tudi, meteorolog, sodelavec Arsa, zaposlen na Kredarici, eden od dveh podžupanov občine Laško, stranke Nova Slovenija (NSi). Na facebooku je zaokrožila njegova izjava za TV Krpan Laško, ko ga je voditeljica spraševala, kaj se je dogajalo v petek zvečer na Kredarici.»Slišal sem cirkus in stopil ven. Pred tem sploh nisem vedel, da sta predsednik vlade in notranji minister tukaj. Šel sem ven in ju videl. Oba sicer zelo dobro tudi poznam,« je dejal. Šokiran je bil nad tem, kaj se je tam dogajalo. »Skrajno neprimerno. Način komuniciranja, žaljenje, komunikacija, ki je ni primerna niti ne za dolino, kaj šele za goro,« je dogodek opisal Senica in dodal, da je bil način komuniciranja petkovih protestnikov na Kredarici »za v hlev«.Ob koči je opazil tudi enega varnostnika, »ki pa ni veliko reagiral«, se je Senica »vmešal«. »Hotel sem jih utišati, skakali so po mizah, trobili s piščalkami, žalili. Tega še ni bilo gor in upam, da tudi ne bo več,« je še ves pretresen dejal. Varnostnik je bil tam verjetno bolj zaradi madžarske ministrice za delo, ki je bila tam na Kredarici z Janšo.Senici je žal, da niso posneli celotnega dogajanja, saj imajo tako posnetek le protestniki, ki pa so po mnenju Senice »verjetno posnetke priredili«. Dejal je tudi, da je oskrbnik hoče sedaj deležen pritiskov, groženj in pozivov na sodišče. Dogajanje s Kredarice so sicer protestniki objavljali tudi v živo na facebooku.