Velika noč je pred vrati. Tudi v fari Poljane nad Škofjo Loko. Letos imajo novega župnika. Dr. Jože Plut, človek in mož mnogoterih darov, Bog pri njem resnično ni varčeval, je bil avgusta lani poslan k rojakom Ivana Tavčarja. »Že kot otrok sem sanjaril, da bom duhovnik. Potem je v življenju tako, da se malce ohladiš, pa te spet potegne. Med služenjem v Jugoslovanski ljudski armadi v Sarajevu so me leta 1982 zaprli, ker sem šel na cvetno nedeljo k spovedi in maši. Med zasliševanjem sem doživel to, da Bog spregovori po človeku. Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste ...