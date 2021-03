Joveva zgrožena nad besedami kolegov: To ni moje maslo

Razpravo pripravlja skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic (DRFMG), ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Vodi jo evropska poslanka iz Nizozemske iz vrst liberalcev Sophie in 't Veld. V njej ni članov iz Slovenije.



Razprava bo virtualna in javna. Trajala bo od 13.30 do 16. ure. V njej bodo po navedbah parlamenta sodelovali predstavnik Evropske komisije iz direktorata za temeljne pravice in pravno državo Emmanuel Crabit, direktor CNVOS Goran Forbici, predsednica DNS Petra Lesjak Tušek, predvidoma predsednik ZNP Matevž Tomšič, preiskovalni novinar Lenart J. Kučić in profesor na FDV Marko Milosavljević. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je udeležbo odpovedal.



Razpravo bomo V ŽIVO spremljali tudi na naši spletni strani.

Romana Tomc. FOTO: Matej Družnik

Škodovanje Sloveniji

Ljudmila Novak. FOTO: Roman Šipić

Milan Zver. FOTO: Roman Šipić

Pred današnjim pogovorom v uvod v razpravo o svobodi medijev v Sloveniji, ki bo prihodnjo sredo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, so svoje mnenje o medijski svobodi in stanju v državi podali nekateri evropski poslanci.inso povedali, kaj menijo, ker bodo o tem razpravljali na evropskem parketu.»Stopnja medijske svobode je višja, ko je na vladi desna opcija,« pravi Zver. »To srečanje je organizirano na ravni neke delovne skupine in to ni na tem nivoju, da bi se moral predsednik vlade odzvati na vabilo,« je dejal in poudaril, da niso bile okoliščine take, da bi omogočale pripravo. Pravi, da se je spreminjal dnevni red in da je bilo jasno, da s strani organizatorke ni pravega namena.Tomčeva je dejala, da jo skrbi, da bodo imeli premalo časa, da bi razložili, kaj vse se dogaja v slovenski medijski krajini. Pravi, da jo moti, ker ne ve, kakšno gradivo bo obravnavano. »Nimamo odgovorov, kdo je povabljen, kaj se bo dogajalo. Ostali smo brez odgovorov. Podpiram stališče vlade in ministrstva za kulturo. Želimo si, da bi bila razprava vseobsegajoča in javna, ne pa skrivnostna. Poročila o Sloveniji pišejo ljudje, ki v Sloveniji še sploh niso bili.«Joveva pa je dejala, da »ne gre za različne ideologije, ampak zato, da so šle zadeve čez rob, čez meje. Žalosti me, da je tako, ker si želimo le najboljše za Slovenijo. Zaradi predsedovanja je Slovenija na tapeti. Moj svet se ne vrti okoliin tega, da ga moram nujno očrniti, ker ne pripadava isti poslanski skupini. To ni moje maslo, čeprav želijo tako to predstaviti. Gre za posledice dejanj vlade in nedejanj koalicijskih strank. Ne gre se, kdo bo razjasnil pravo sliko, ampak da bo razjasnjeno celovito.«Novakovi pa je žal, da smo borbo iz Slovenije prenesli na evropsko raven. »S tem bomo škodovali Sloveniji. Od predsednika vlade pričakujem bolj konstruktivno držo. Vojna z agencijo STA ni upravičena, lahko bi se rešilo drugače. Pričakujem državotvornost in manj takšnih tvitov.«Zver je še dejal, da je prepričan, da medijska svoboda v Sloveniji obstaja in da naša država ni primer, ki bi ga bilo treba postaviti na pranger. »V Sloveniji je problem biti objektivno informiran.« Tomčeva je dodala, da levi politični pol napada vse, kar je na drugi strani. Da se je ta tema znašla v razpravi v evropskem prostoru pa krivi slovenske organizirane prišepetovalce z leve strani, ki »radi nosijo vse v Bruselj«.Nas besedami kolegov je bila Joveva zgrožena. »Zelo podcenjujoče je misliti, da preostali kolegi ne vedo, kaj se dogaja. Ti ljudje niso slepi in gluhi. Monitoring ne verjame samo enemu ali štirim evropskih poslancem na besedo. Oni sami brez nas vedo, ni bilo potrebe, da bi se vmešavali na takšen način. Odpreti morajo samo twitter in je vse jasno. Stvari preverjajo na podlagi dejstev. Ne vem, to se mi zdi podcenjujoče in arogantno. Nihče ni rekel, da prej ni bilo problemov, da ni bilo pritiskov in napadov na novinarje. Je pa dejstvo, da je v zadnjem letu toliko hujše.«Novakova je še dejala, da ne razume, zakaj so zavrnili sodelovanje. Če ima nekdo čisto vest, naj gre in pove, da ne bo vse predstavljeno enostransko.