Joveva zaradi izbire jezika v Evropskem parlamentu dobila opozorilo (VIDEO)

Evropska poslanka Svobode Irena Joveva je srbske študente v Evropskem parlamentu nagovorila v srbščini in se jim na koncu priklonila. Na družbenem omrežju X je njena poteza sprožila veliko reakcij.

Srbija namreč ni članica Evropske unije, zato uporaba srbščine v Evropskem parlamentu ni na mestu. Pri prevajanju so jo bojkotirali hrvaški prevajalci, naša poslanka pa je na koncu govora dobila tudi opozorilo, da je niso mogli prevesti in naj se drži uporabe uradnih jezikov.

»Naj gospod Vučić piše učbenike o boju za, kot je rekel, boj obarvanih revolucij, vi pa pišete učbenik o zmagi. Zato ne obupajte, kajti dobro premaga zlo, kajti ljudstva, ki išče pravico, ni mogoče izničiti in premagati. Poklon do tal,« je v srbščini povedala Joveva.

Ni edina

A Joveva ni edina, ki je posegla po jeziku, ki ne sodi v Evropski parlament. Enako je pred njo storil poslanec iz vrst Zelenih Vladimir Prebilič, ki je v zadnjem lanskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta spregovoril v srbskem jeziku, s čimer je povzročil zaplete.

Ob tem se uporabnica omrežja X sprašuje: »Slovenci smo izvolili devet poslancev v EU parlament. Slovenci. Izkazuje se, da se dva izmed njih Vladimir Prebilič in Irena Joveva požvižgata na naš jezik in v EU parlamentu govorita spakedrano srbohrvatsko. Le koga tadva predstavljata?«

Zagovornica uporabe slovenskega jezika

Poslanka, ki se zaveda, kako je uporaba jezika pomembna, saj je pisala multinacionalkam Netflix, Disney+ in Prime, potem še gigantu Apple, in jih opozorila, da s tem, ko na svojih napravah ne zagotavljajo izbire slovenščine, kršijo slovensko zakonodajo, je zdaj spregovorila v jeziku, ki ni uraden.

Za Slovenske novice je Joveva lansko leto poudarila: »Večkrat sem že povedala in na tem mestu naj povem še enkrat: še naprej bom 'težila' vsem tistim, ki ne spoštujejo slovenščine kot uradnega jezika EU. Storila bom vse, kar je v moji moči, da dosežem možnost enakopravne rabe maternega jezika v domovini, ker je to naša pravica in naša izbira.«