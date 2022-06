Jonas Ž. takole besno zaklel sredi državnega zbora (VIDEO)

Jonas Žnidaršič je prvič nastopil kot poslanec SD v državnem zboru. Na nujni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je imel nenavaden govor, v katerem je kot nekdanji pokeraš poskušal potegniti vzporednice med pokrom in politiko. »Prisegel sem si, da bom s prvim javnim nastopom začel pozno, da se bom najprej potuhnil in čim več naučil, ker je to moja prva politična izkušnja, ampak, jebenti, da ne morem biti tiho,« je uvodoma dejal.

V nadaljevanju je povedal: »Tale ovalna miza me je spomnila na poker mizo. Priznam, včasih sem rad igral poker, a s tem sem prenehal pred 15 leti, ampak vseeno mi je nekaj ostalo iz tistih časov. Če pomislim po kartaško in najprej pogledam svoje karte in nato pogledam čez mizo nasprotnika, se ne morem znebiti občutka, da tamle blefirajo …

Žnidaršič se je s temi besedami obregnil ob SDS, ki bi radi referendum o predlogu sprememb zakona o vladi, s čimer bi preprečili širitev vlade Robeta Goloba s 17 resorjev na 20. Dejal je, da je absolutno proti referendumu, ker: prvič, ima občutek, da ne bi uspel, in kot drugo, referendum stane štiri milijone evrov, denar pa ni njegov.

A besede poslanca, ki še nima političnih izkušenj, so naletele na različne odzive. Medtem ko nekateri menijo, da je Žnidaršič z govorom zabil žebljico na glavico, pa so drugi trdijo, da sam preveč blefira in filozofira.