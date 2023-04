Jonas šokiral s priznanjem, kdo mu je napisal govor (VIDEO)

Da so razprave v našem državnem zboru, ko je govora o slovenski osamosvojitvi, vedno burne, čivkajo že ptički na vejah. Nič drugače ni bilo na zadnji seji, ko so poslanci med interpelacijo vlade razpravljali tudi o ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Medtem ko koalicija zagovarja priključitev Muzeja slovenske osamosvojitve k Muzeju novejše zgodovine, opozicija zagovarja stališče, da naj Muzej znova postane samostojen.

Da so se mnenja kresala in da je vsaka stran skušala prepričati nasprotno v svoj prav, verjetno ni treba poudarjati. A eno poslansko izvajanje je bilo še posebej zanimivo. Poslanec SD Jonas Žnidaršič je namreč prebral govor in nato odkrito priznal, da to niso besede, ki so zrasle na njegovem zelniku. »Drage kolegice in kolegi, dolžan sem vam opravičilo. Zardevam, ker vam moram priznati, da tega besedila nisem spisal sam, ampak mi ga je, od prve do zadnje črke, pike in vejice, spisal program umetne inteligence.«

