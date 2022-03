Johanezova trta prekinila sušo

V središču Cerkvenjaka, ki leži v osrčju Slovenskih goric, od leta 2004 raste potomka 400-letne modre kavčine z Lenta v Mariboru. Ker raste ob kapeli Janeza Nepomuka, so jo krstili za Johanezovo trto. Skupaj sta jo posadila občina Cerkvenjak in Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. Društvo je nastalo na pobudo vinogradnika Ivana Janeza Pučka, ki ga je 15 let tudi vodil. Zdaj njegovo delo nadaljuje prizadevni Franci Zorko.

16 let že rodi.

Simbolna rez

Ker raste trta na prostoru pred gasilskim domom, je pravi kraj za družabne prireditve, kot so rez trte, postavitev klopotca, trgatev in martinovanje. Po dveletnem zatišju je bilo minule dni spet svečano ob rezi Johanezove trte. Na prireditvi, ki vsakič poteka po maši, vodila pa jo je Darinka Čobec, so se zbrali člani društva in drugi obiskovalci. Rez trte so s svojim obiskom počastili številni člani slovenskega in evropskega reda vitezov vina. Za popestritev prireditve je s harmoniko poskrbel Stanko Ilješ, ki je zaigral nekaj znanih vinskih melodij.

Udeležence prireditve so pozdravili župan in gospodar trte Marjan Žmavc, občinski viničar Damjan Breznik, predsednik društva Franci Zorko, društvena vinska kraljica Tjaša Simonič ter predsednik Trsničarske zadruge Juršinci Simon Toplak. Župan in gospodar trte se je zahvalil Simonu Toplaku, ki je društvu podaril cepljenke potomke trte z Lenta, ki jo je društvo podelilo zaslužnim članom. Predsednik Zorko je pohvalil delo viničarja Damjana Breznika, ki vzorno skrbi za zdravje in razvoj trte, ki rodi že od leta 2006 in daje protokolarno vino občine Cerkvenjak. Trto je porezal viničar Damjan Breznik, simbolično pa tudi vinska kraljica Tjaša in mladi vinogradnik Marko Breznik. Po končani rezi so vse povabili na pogostitev, ki jo je pripravilo Društvo kmečkih žena Cerkvenjak, za vinsko kapljico pa so poskrbeli člani društva.