Umrl legendarni slovenski novinar Vito Divac

Le nekaj dni pred svojim 69. rojstnim dnem je umrl nekdanji dolgoletni sodelavec in vrhunski novinar naše medijske hiše Vito Divac. Divac je poročal s številnih olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev in drugih največjih športnih tekmovanj doma in v tujini. Svojo pot v Delovi športni redakcij je začel leta 1970 kot honorarni novinar. Konec 70. let prejšnjega stoletja se