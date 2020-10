Jih boste lahko kupovali ceneje? Vprašali smo založnike

Vlada v predlogu petega protikoronskega paketa načrtuje ukinitev zakona o enotni ceni knjige. Po besedah direktorice Javne agencije za knjigo RS (Jak) Renate Zamida se zakon ukinja brez analize in posvetovanj s stroko. Na ministrstvu za kulturo pa menijo, da se javni interes, ki ga je zagovarjal takratni predlagatelj, lahko doseže na druge načine.



»Z odpravo zakona se bo pospešila prodaja knjig v času koronavirusne bolezni, posredno pa tudi dvignila raven bralne kulture in bralne pismenosti,« menijo na ministrstvu.



Kaj o predlogu menijo založniki? Jih je nenadna ideja o spremembi zakona presenetila? Bodo ljubitelji knjig te zdaj kupovali ceneje?



Mladinska knjiga: Zelo smo presenečeni, da lahko za založniško in knjigotrško branžo zelo pomemben zakon, ki je bil leta 2014 sprejet po dolgotrajni, intenzivni in tehtni obravnavi, sedaj preneha veljati brez kakršnekoli razprave in ustrezne argumentacije, tako rekoč preko noči in v sklopu t.i. protikoronske zakonodaje.



Zakon o enotni ceni knjige je namreč eden od redkih instrumentov, ki je na majhnem in zato tudi zelo občutljivem slovenskem knjižnem trgu zagotavljal vsaj določeno stabilnost ter široko in enakopravno dostopnost do slovenske knjige kot javne dobrine posebnega družbenega pomena.



Prenehanje veljavnosti tega zakona vsekakor ni dobro za slovensko založništvo in knjigotrštvo. O tem smo preko Upravnega odbora Združenja knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije argumentirano obvestili tudi že Ministrstvo za kulturo in pristojni parlamentarni Odbor za kulturo ter jih pozvali k pripravi zakonskega amandmaja, s katerim bi poslanci ob obravnavi v Državnem zboru lahko izločili sporno določbo o prenehanju veljavnosti Zakona o enotni ceni knjige iz petega protikoronskega zakonskega paketa.



Mitja Čander, Beletrina: Delovali bomo enako kot doslej. Novim knjigam, razen na predstavitvenih dogodkih in ob prodaji knjižnicam ali na sejmih ne nižamo cen v prvem letu po izidu, torej v precej daljšem obdobju kot ga je predvideval ukinjeni zakon.



Priprava naših knjig vključuje številne sodelavce in aktivnosti, ki jih brez ustreznih prihodkov od prodaje ne moremo pošteno plačati. Subvencije JAK predstavljajo le 13% proračuna Beletrine. Ob tem pa dodajamo, da razumemo individualne pristope založnikov pri prodaji, pa tudi nujnost ohranitve knjigotrške mreže, zlasti specializiranih knjigarn. Žal v letih po sprejemu zakona nismo dobili nobene evalvacije učinkov, veliko bolj otipljivo je nižanje davka na knjigo, izpeljano pod prejšnjo vlado in potrjeno s strani vseh parlamentarnih strank.



Srečko Mrvar, Učila: Če bo zakon res prenehal veljati, bomo založniki lahko suvereno spreminjali cene svojim knjigam tudi v obdobju, ki je krajše kot 6 mesecev po izidu. Založniki cen knjigam v času po izidu praktično nikoli nismo dvigovali, cene so se kvečjemu nižale in so bile pred uveljavitvijo tega zakona lahko tudi drugačne za posamezne prodajne kanale. In verjetno bo v bodoče podobno.



Cene knjig se bodo zaradi ukinitve zakona na določenih prodajnih mestih zagotovo znižale. Še posebej trgovci izven knjigarn bodo navdušeni nad tem.



Zakon kot ga predlaga vlada v popolnem nasprotju s svobodno podjetniško pobudo. Še posebej za tiste založnike, ki na trgu delujemo brez kakršnekoli finančne podpore države in drugih institucij, je bilo ves čas nepojmljivo, da bi si s takim zakonom stiskali vrv okoli vratu.



Odločitev vlade, da ukinja ta zakon, nas je izjemno pozitivno presenetila in predvsem protagonistom tega zakona primazala veliko zaušnico. Predvsem imamo v mislih tiste, ki so v tako sprevrženem zakonu videli le lastne koristi. Tako, po slovensko pač ...