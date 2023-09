Jezero sredi brezvodnega Krasa

Kras je v slovenskem merilu nekaj posebnega. Velika planota je sestavljena iz apnenca. Kamnina je prepustna, in čeprav je zelo namočena, vsa voda v trenutku izgine v podzemlje in pri tem tvori številne kraške jame.

Dandanes je priljubljena turistična destinacija, kraške vasi veljajo za najlepše daleč naokoli. Nekdaj je bilo drugače, Kras je bil sinonim za revščino. Predvsem zaradi tega, ker so bili gozdovi bolj ali manj izsekani, vsepovsod je bilo polno kamenja, vodni viri pa so bili redki in nezadostni. Da bi si olajšali preživetje, so prebivalci izkoristili kale, redke vire površinske vode, in povsod, kjer je bilo to mogoče, zgradili nove. Nekateri pa so naravnega nastanka; največji od teh je kal Globočaj v bližini Brestovice pri Povirju. Iz Divače se odpeljemo proti Sežani in pri Povirju zavijemo levo proti Brestovici. Slikovita kraška vas ima v Grgurjevi domačiji prijeten etnološki muzej, kjer si lahko ogledamo zbirko kmečkega orodja in si predstavljamo, kako je bilo videti življenje v kraški vasi pred dobrim stoletjem.

Jezerski raj je pravi magnet za življenje in napajališče številnih živali iz bližnje okolice.

Slikovita kraška vas Brestovica pri Povirju FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Kal Globočaj leži pod vasjo, okoli 700 metrov proč. Sprehodimo se po kolovozu in kar naenkrat se sredi grmovja in gozdnate pokrajine odpre pogled na jezerce s premerom dobrih sto metrov. Ni sicer globoko, a deluje idilično. Izvirske vode se stekajo z bližnjih vrhov, Hribec Belila in Čebulara proti najnižji točki, v Globočaju. Glavni razlog, da vode ostanejo na površini, je v podlagi jezera. Vode potočkov so v stoletjih svojega toka s sabo prinesle precej gline. Ta je neprepustna in je preprečila, da bi jezero odteklo v podzemlje.

Ni sicer globoko, a deluje idilično.

Vse skupaj deluje kot prava idila. Okoli jezerca se razprostirajo močvirni travniki s kupom močvirskih cvetlic in šaša. V jezercu mrgoli življenja. Rib nisem opazil, je pa vrsta žab, pupkov in drugih dvoživk pa množica kačjih pastirjev.

