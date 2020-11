Jeseniška zobozdravnica: Korona je samo ena v morju še hujših bolezni

Na družabnih omrežjih odmeva zapis zobozdravnice iz ZD Jesenice. Opisala je izkušnjo med delom, ko je bila dežurna v Kranju. V ambulanto je prišla pacientka z močno oteklino in vročino, ki je prebolela okužbo s koronavirusom. Spraševala je sestro, če jo bo zobozdravnica sprejela glede na njeno visoko vročino( 38,5).

​

​Zdravnica jo je seveda glede na njeno nujno stanje sprejela, a ji je pacientka potožila, da jo drugje (Ljubljana, Kranj) zaradi vročine zdravniki niso hoteli sprejeti. Ko se je vrnila po dveh dneh je bila spet kot prerojena, je zapisala zdravnica.





Ob tem je dodala še, da koronavirusa seveda ne zanika, saj ga je prebolela. A kot poudarja: »Ampak smo zobozdravniki vsak dan bili in bomo izpostavljeni HIV-u, hepatitisu,virusom, bakterijam, strupenim materialom...korona je samo še ena v morju še hujših bolezni..«



In razočarano doda, da se trenutno v zdravstvu vse vrti okrog le ene same diagnoze.