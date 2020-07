Jeseničan objavil ganljiv zapis: To je bil zadnji trenutek, ko je videl svoje najdražje

je Jeseničan, ki že več kot deset let živi v Singapurju, a je širši javnosti znan s pobudo »Ejga - za lepše Jesenice«, s katero je organiziral je preko 60 prostovoljskih akcij ter več humanitarnih akcij. Odraščal je v družini priseljencev iz Bosne in Hercegovine na Jesenicah. Ob današnji obletnici genocida v Srebrenici je na facebooku objavil ganljivo zgodbo družine Nuhanović iz Bosne, kjer je preživel le takrat 27-letni Hasan.»Hasan je družini rekel, da gre z njimi, vendar se je mlajši brat, obrnil in mu odločno rekel: „Ti ostani.“ Želel mu je povedati, da naj se vsaj on reši. Hasan ga je objel in ga jokajoč poljubil na lice. Ko se je družina že umaknila, je Hasan dolgo časa samo zrl v daljavo. To je bil zadnji trenutek, ko je videl svoje najdražje. Ostanke očeta in brata so kasneje našli v množični grobnici Kamenica pri Zvorniku, ki je bila sekundarnega pomena, umorili pa so jih v kulturnem domu v vasi Pilica. Po opravljeni DNK analizi je brata prepoznal tudi po supergah in jeans hlačah Levi’s. Mamo so našli ob potoku v občini Vlasenica, približno dva kilometra stran od njihove hiše. Pod smetmi ob vodi so bile delno zažgane kosti Nasihe in še šestih, drugih posameznikov. Morilec jih je najprej pobil s pištolo, potem pa so jih zažgali. Vsi trije Nuhanovići sedaj počivajo na memorialnem pokopališču Potočari. Da bi ohranil čim močnejši spomin na njih, je Hasan svoji hčerkici dal ime po mami Nasihi,« je Pašić končal svoj daljši zapis, ki si ga lahko v celoti preberete.Pašić ob današnjem dnevu, ko mineva četrt stoletja od dogodkov v Srebrenici, dodaja: »Balkan je prostor, kjer lahko doživiš neverjetno gostoljubje in prijaznost, hkrati pa se na istem območju lahko zgodijo stvari, ob katerih ti nič ne bo jasno. In Srebrenica je ena od teh. Ne privoščim nikomur«.