Jeseni vnovično zaprtje šol in vrtcev? To pravi Janša

Predsednik vlade Janez Janša je ob regijskem obisku v Podravju v pogovoru za Radio City znova pozval k cepljenju proti covidu 19. »Če se bomo cepili, bodo jeseni šole in vrtci odprti, če pa se ne bomo, ne bodo odprti in bomo spet plačevali ceno,« je opozoril.



Spregovoril je o indijski (delta) različici koronavirusa, saj po njegovih besedah ni vprašanje, ali bo prišla, ampak da je samo vprašanje, kdaj in kako intenzivno. »Imamo odgovor nanjo, in to je cepljenje. Po tem, kar se dogaja v Veliki Britaniji, ki ima enega najvišjih odstotkov precepljenosti, hkrati pa največ delta variante, ne govorimo več o odstotkih, govorimo o tem, da se moramo cepiti vsi.«

Janša: Vlada v času predsedovanja ne bo pozabila na Slovenijo

Janša se je dotaknil tudi predsedovanja Svetu EU, ki ga bo Slovenija prevzela v četrtek. Dejal je, da se bo vlada kljub predsedovanju organizirala tako, da bo tudi v prihodnjih šestih mesecih obiskovala slovenske regije in skrbela za to, da bodo sredstva, ki so zdaj na voljo tudi z evropskih skladov, pravično in učinkovito investirana ter porazdeljena. »Obisk vlade v regiji v času prevzema predsedovanja je simbolični pokazatelj, da ta vlada tudi v času predsedovanja ne bo pozabila na Slovenijo.«



Ob tem je poudaril, da ima vzhodna regija, katere del je tudi Podravje, v naslednjih sedmih letih na voljo 400 milijonov evrov več sredstev za investicije kot v prejšnjih sedmih letih. »Maribor lahko računa v prihodnjih letih na znatne finančne injekcije, tudi v tiste dejavnosti, ki delovnih mest ne ustvarijo čez noč, ampak so podlaga za to, da lahko gospodarstvo napreduje, se razvija in dobiva kvalitetne kadre, ki poganjajo razvoj naprej.«





