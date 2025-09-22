Jesen prinaša mraz, cene ogrevanja pa že burijo duhove! Na Koroškem plačajo dvakrat več kot v Velenju

Hladnejši dnevi so tu in v številnih domovih že prižigajo kurjavo. Toda jesenski preobrat prinaša tudi vprašanje: koliko nas bo letos stalo ogrevanje? Odgovor je vse prej kot enoten. Agencija za energijo je primerjala cene daljinskega ogrevanja v osmih slovenskih mestih in razlike so – milo rečeno – ogromne.

Ravne najdražje, Velenje najcenejše

Kot so poročali v oddaji 24ur, podatki za letošnji februar razkrivajo, da imajo najdražjo toploto prebivalci Raven na Koroškem. Tam so gospodinjstva za megavatno uro odštela kar 268 evrov. S tem zneskom daleč prekašajo Maribor (187 €) in Trbovlje (186 €), ki sta na drugem in tretjem mestu. Nekaj cenejše je v Slovenj Gradcu, še bolj pa v Ljubljani in na Jesenicah, kjer je megavatna ura stala okoli 138 oziroma 139 evrov.

Na drugem koncu lestvice je Velenje, kjer so cene skoraj prepolovljene v primerjavi z Ravnami – megavatna ura stane le 125 evrov. Ugodno je tudi v Celju, kjer cena znaša 132 evrov. Direktor Energetike Celje Uroš Rošer ob tem poudarja, da cen letos niso spreminjali in tega za zdaj ne načrtujejo. »Celje ima eno najcenejših ogrevanj v Sloveniji, k temu pa prispeva tudi celostna ureditev ravnanja z odpadki,« pojasnjuje Rošer.

Podražitev za zdaj (še) ne bo

Agencija za energijo je izračunala, da povprečno gospodinjstvo v teh osmih mestih na leto porabi 4,31 megavatne ure toplote. Če preračunamo po trenutnih cenah, to pomeni približno 637 evrov na leto. A razlike med mesti so gromozanske: na Ravnah za enako porabo odštejejo kar 1158 evrov, medtem ko Velenjčani plačajo dobrih 540 evrov. Nadpovprečne stroške imajo tudi gospodinjstva v Mariboru, Trbovljah in Slovenj Gradcu, medtem ko je ceneje na Jesenicah, v Ljubljani in Celju.

Pri največjih dobaviteljih toplote so v oddaji 24ur preverili, ali se bodo cene letos še spreminjale. Odgovori so bili enotni: za zdaj podražitev ni, pri nekaterih pa so napovedali, da bo več znanega v prihodnjem tednu.